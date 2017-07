Non solo Spider-Man: La Torre Nera e Blade Runner 2049 tra le prossime uscite Sony

Da qui a fine anno ci sarà da divertirsi grazie ai film proposti da Sony, come di consueto distribuiti nel nostro paese da Warner. Tra mondo dei supereroi, action movie attesi da molto tempo, commedie con attori importanti, film d'animazione e horror, ne avremo per tutti i gusti. Ma andiamo con ordine e iniziamo dal primo titolo in programma, nelle sale già da ieri: il nuovo atteso Spiderman interpretato da Tom Holland.

Leggi anche: Spider-Man, 10 scene da rivedere prima del nuovo film Marvel

Spider-man: Homecoming e il cinecomic

Dopo la prima apparizione in Captain America: Civil War e l'impagabile esperienza vissuta con gli Avengers, il nuovo Peter Parker di Tom Holland arriva con slancio sul grande schermo in un film a lui interamente dedicato, in cui si ritrova a casa con la zia May (Marisa Tomei) nella propria dimensione quotidiana. Sotto la guida del mentore d'eccezione Tony Stark (Robert Downey Jr.) la quiete però durerà ben poco, visto che con l'arrivo dell'Avvoltoio (Michael Keaton) il nostro sarà costretto a lottare duramente per preservare tutto ciò che ama e in cui crede.

Leggi anche: Tom Holland è il nuovo Spider-Man: "Robert Downey jr.? Al provino lo scambiai per un altro"

Action di grande richiamo: La Torre Nera e Blade Runner 2049

I film d'azione proposti dalla Sony nei prossimi mesi sono senz'altro tra i più attesi dell'interno 2017. La Torre Nera, adattamento della celebre opera di Stephen King, vedrà protagonista la coppia composta da Idris Elba e Matthew McConaughey.

I due, rispettivamente Roland Deschain e Walter O'Dim/l'Uomo in Nero, si sfideranno senza esclusione di colpi e la posta in gioco sarà nientepopodimeno che il destino del mondo, con Roland che farà di tutto per impedire il crollo della Torre Nera che tiene insieme l'universo.

Blade Runner 2049, invece, segna il ritorno al cinema dell'universo cult dell'indimenticato film di Ridley Scott del 1982. A trent'anni dagli eventi narrati nel primo film, l'agente interpretato da Ryan Gosling scopre un segreto che potrebbe mettere a repentaglio ciò che è rimasto della società e dovrà cercare di risolvere la situazione andando alla ricerca Rick Deckard (Harrison Ford), sparito nel nulla da tre decadi.

Leggi anche:

Le due commedie Crazy Night - Festa col morto e Baby Driver - Il genio della fuga

Scarlett Johansson torna al cinema dopo l'action Ghost in the Shell con una dark comedy che vede protagoniste delle amiche intente a festeggiare un addio al nubilato a Miami. La situazione non tarderà a sfuggire loro di mano, dopo che in una nottata di eccessi le donne si ritroveranno a nascondere il cadavere di uno spogliarellista ucciso per sbaglio. Da una commedia nera come Crazy Night - Festa col morto, si passa con Baby Driver - Il genio della fuga a una commedia con sfumature action ambientata nel mondo della criminalità: per una serie di vicissitudini, un giovane pilota al soldo di vari rapinatori di banche si ritrova costretto a darsi alla fuga per sfuggire a molti nemici che lo vogliono morto. Nel cast i premi Oscar Kevin Spacey e Jamie Foxx, oltre a Lily James e Ansel Elgort.

Leggi anche:

L'animazione: Emoji e Gli eroi del Natale

Sony in questa seconda parte di 2017 ci presenterà due film di animazione molto diversi tra loro. Subito dopo l'estate, a settembre, arriverà nei nostri cinema Emoji: Accendi le emozioni, ambientato nel fantasioso universo delle emoticon, in cui Gene è l'unico ad avere la possibilità di ricorrere a più espressioni. L'esuberante protagonista, grazie all'aiuto del migliore amico Gimme 5 e della talentuosa hacker Rebel, farà di tutto per trovare il codice che gli potrà permettere di avere una sola espressione, proprio come tutti gli altri suoi simili. Oltre al mondo tecnologico delle app e degli smartphone, ci sarà spazio anche per quello sacro della natività grazie a Gli eroi del Natale, dove a raccontarci la storia della nascita di Gesù saranno gli animaletti protagonisti dei nostri presepi.

Leggi anche: Emoji - Accendi le emozioni: Quattro chiacchere con T.J. Miller a Cannes

Tutti i titoli Sony per il secondo semestre 2017:

Home Articoli Non solo Spider-Man: La Torre Nera e Blade Runner...