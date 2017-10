Ammore e Malavita, Giampaolo Morelli e Serena Rossi: "La vita è come gli spaghetti con le vongole"

Un'infermiera e un killer incrociano gli sguardi: lui deve ucciderla perché ha visto troppo, lei rimane pietrificata. Quello che ha davanti è Ciro, il suo primo, e unico, grande amore. Proprio quando in un film classico di pistola e malavita partirebbe una musica drammatica, si sente invece a tutto volume la melodia inconfondibile di What a feeling, colonna sonora diventata cult di Flashdance.

Ammore e malavita è così, prendere o lasciare: giocando con l'estetica di serie e film come Gomorra, i Manetti Bros. hanno costruito un musical sui generis, che mescola azione e risate, sceneggiata napoletana e musica elettronica. Proprio quando due antagonisti dovrebbero spararsi, o baciarsi, partono brani irresistibili come Guaglione 'e malavita e L'amore ritrovato (What a feeling), scritti da Pivio, Aldo De Scalzi e Nelson.

Nelle sale dal 5 ottobre, il film dei Manetti è passato in concorso alla 74esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha conquistato la critica. Abbiamo incontrato al Lido i protagonisti, Giampaolo Morelli e Serena Rossi, interpreti rispettivamente di Ciro e Fatima, braccio destro del boss Don Vincenzo (Carlo Buccirosso) e un'infermiera piena di voglia di vivere.

Lo spaghetto con le vongole

La battuta più riuscita del film, che ruota tutta attorno alla "filosofia degli spaghetti con le vongole", si deve proprio a Morelli, che ha improvvisato molto sul set dei Manetti: "È venuta improvvisata" ci ha detto, spiegando meglio: "Arriva in un momento drammatico, in cui il personaggio di Ciro comincia a farsi conoscere un po' meglio: lì si vede il suo cuore, la sua anima. All'inizio è un criminale introverso, poi grazie all'amore e alle donne, viene messo di fronte a scelte importanti". Per i due protagonisti chi è più forte? L'amore o la malavita? "Io dico amore!" ha risposto sicura Rossi, mentre per Morelli: "Tutti e due: chi vincerà? L'ammore o la malavita? Chi lo sa".

