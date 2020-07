Zatanna: in arrivo un film live action sul personaggio della DC?

Zatanna potrebbe essere la protagonista di un nuovo film live-action prodotto dalla Warner Bros, anche se per ora non c'è alcuna conferma ufficiale.

L'indiscrezione, emersa dal sito DCEU Mythic, sarebbe sostenuta dall'introduzione del personaggio in occasione di The Suicide Squad, nonostante la smentita della sua presenza nel film da parte di James Gunn.

Un potenziale progetto legato a Zatanna sembra sia in fase di sviluppo fin dal 2018 e i fan hanno recentemente notato che nel sito mobile preparato per il DC FanDome sembrerebbe esserci spazio per due progetti misteriosi.

Tra le pagine dei fumetti il personaggio ha una travagliata storia d'amore con John Constantine, che dovrebbe apparire nella serie televisive Justice League Dark prodotta da Bad Robot sviluppata per HBO Max.

Matt Ryan, interprete di Constantine negli show dell'Arrowverse, ha dichiarato: "Il rapporto con Zatanna è qualcosa che non ho esplorato in versione live action, è un personaggio che vorrei vedere sugli schermi".

Warner Bros in passato sembrava essere al lavoro su tre film al femminile dedicati rispettivamente a Zatanna, Supergirl e Batgirl. Per ora, tuttavia, i tre progetti non sono andati oltre le prime fasi di sviluppo.