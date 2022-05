Yamato Video e Eagle Pictures, arriva l'accordo per la distribuzione Home Video

Eagle Pictures ha firmato un nuovo accordo per la distribuzione di DVD e Blu-ray Disc con Yamato Video, azienda leader in Italia nella gestione dei diritti di animazione giapponese.

I primi titoli inediti (film, serie TV e direct-to-video) saranno disponibili sul mercato a partire da giugno 2022. Tra i titoli del catalogo Yamato di prossima uscita, che interesseranno varie generazioni di pubblico, ci saranno "Fire Force", "Cardcaptor Sakura", "Naruto", "Lupin III", "DanMachi", "Haikyu!! L'asso del volley", "Rocky Joe", "Ken il guerriero", "Assassination Classroom", "Berserk", "City Hunter" e "Getter Robo".

Yamato Video ed Eagle Pictures lavoreranno per raggiungere lo stesso obiettivo: diffondere sempre di più l'animazione giapponese in Italia e affascinare tutte le generazioni di pubblico, portando per la prima volta in home-video tantissimi inediti e molti classici in nuove edizioni rimasterizzate in HD. Yamato Video è una delle società leader in Italia per il licenziamento di serie anime sul territorio. Attiva dal 1991, Yamato Video ha cominciato la sua attività acquisendo diritti, localizzando e distribuendo sul territorio italiano (inizialmente tramite VHS) film e serie TV ancora inediti nel nostro Paese.

Ben presto, Yamato Video ha iniziato ad ampliare il proprio catalogo con sempre più brand iconici e immortali (da Lamù a Dragon Ball, da Lupin a Ken il guerriero, da Holly & Benji a Lady Oscar e così via) e ha sempre cercato di diffondere il media "anime" in quanti più modi possibili, per appunto attirare e affascinare diverse generazioni: dall'home-video alla TV ed allo streaming, fino anche alla produzione di merchandising ufficiale "made in Italy".