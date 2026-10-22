X Factor 2026, X Pass di Giorgia e primo eliminato: le quote dei bookmaker

Matteo Bok guida i pronostici per il ripescaggio, seguito da Timothee Bonnardel. Riflettori puntati anche sulla prima eliminazione del talent, con Veronica Bruganelli e gli Scraffs tra i nomi da tenere d'occhio.

Giorgia
NOTIZIA di 22/10/2026

A poche ore dal primo Live di X Factor 2026, l'attenzione si concentra sugli X Pass di Giorgia e sui due concorrenti che potranno tornare in gara dopo l'eliminazione alle Last Call. In attesa di conoscere le scelte della conduttrice e il verdetto del pubblico, le quote Snai delineano una possibile gerarchia tra i talenti ancora in corsa per il ripescaggio.

Il meccanismo è chiaro: Giorgia selezionerà due artisti esclusi nella fase precedente, concedendo loro una nuova opportunità sul palco dell'X Factor Arena di Assago. Sarà poi il televoto a stabilire chi potrà conquistare un posto nel cast ufficiale del talent show, rendendo il primo Live un appuntamento decisivo anche per chi sembrava ormai fuori dalla competizione.

X Pass di Giorgia, Matteo Bok in pole nelle quote

Tra i nomi più attesi c'è Matteo Bok, ventitreenne milanese che divide la propria vita tra Italia e Miami e può contare su un percorso artistico internazionale. La sua esperienza nel mondo dei talent, la candidatura ai Latin Grammy e la popolarità conquistata anche sui social rappresentano elementi che potrebbero favorire il suo ritorno.

Matteo Bok
Matteo Bok

Secondo le quote Snai riportate per il possibile esito del ripescaggio, Matteo Bok è il principale candidato alla vittoria del televoto, a quota 1,50. Un'indicazione che lo colloca davanti agli altri concorrenti considerati per il ritorno in gara, anche alla luce delle reazioni suscitate dalla sua eliminazione.

Il consenso raccolto tra i fan potrebbe rivelarsi un fattore importante, ma la partita resta aperta: ottenere uno degli X Pass non garantisce automaticamente la permanenza nel programma, perché sarà il pubblico a decidere chi merita la seconda possibilità.

Timothee Bonnardel insegue, Elia Ballancin e Giorgia Cappelletti più lontani

Alle spalle di Bok si trova Timothee Bonnardel, studente francese che ha attirato l'attenzione di Giorgia fin dalla prima esibizione grazie a un timbro vocale particolare. La sua proposta artistica ha diviso la giuria, ma ha trovato spazio anche sui social, dove le sue performance hanno alimentato il dibattito tra gli appassionati.

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Per il possibile successo nel ripescaggio, Bonnardel è proposto a 3,50. Più distanti, nelle valutazioni del mercato, ci sono Elia Ballancin, a 6,00, e Giorgia Cappelletti, a 7,50.

Le quote fotografano le aspettative degli operatori, non un risultato già scritto. La scelta dei due artisti da parte di Giorgia e il successivo televoto saranno determinanti per stabilire chi potrà davvero rientrare nella competizione.

Chi rischia l'eliminazione al primo Live di X Factor 2026?

La sfida degli X Pass si intreccia con un altro momento cruciale della serata: la prima eliminazione della fase Live. Il concorrente che riuscirà a rientrare ufficialmente in gara prenderà infatti il posto del primo eliminato, con conseguenze dirette sugli equilibri delle squadre e sulle strategie dei giudici.

Tra i nomi indicati come maggiormente esposti al rischio figurano Veronica Bruganelli e gli Scraffs, entrambi quotati a 2,25 su Sisal.it secondo i valori riportati. Le loro posizioni rendono particolarmente delicata la prima puntata per le squadre di Jake La Furia e Francesco Gabbani.

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Il debutto dei Live potrebbe quindi trasformarsi in una serata di svolta, tra conferme, sorprese e possibili ritorni. Da una parte la corsa agli X Pass di Giorgia, dall'altra la lotta per evitare l'eliminazione: il pubblico sarà chiamato a incidere fin da subito sul futuro di X Factor 2026. Di seguito tutte le quote aggiornate:

PRIMO ELIMINATO

  • BRUGANELLI VERONICA, SCRAFFS - 2,25

  • GARGANO MANUEL - 3,25

  • FREGOSO ALICE - 7,50

  • LENANIE - 9,00

  • MAD DOG, CERUTTI MARTINA - 25,00

  • LE DISTANZE - 33,00

  • FONTANA ALEX - 50,00

  • CALO' GIACOMO - 100,00

  • GUERINI CAMILLA - 100,00

  • NAPOLANO PATRIZIA - 200,00

VINCENTE

  • NAPOLANO PATRIZIA - 3,00

  • FONTANA ALEX - 6,00

  • CALO' GIACOMO - 7,50

  • GUERINI CAMILLA, LE DISTANZE - 9,00

  • CERUTTI MARTINA, FREGOSO ALICE - 12,00

  • LENANIE, MAD DOG - 16,00

  • SCRAFFS - 33,00

  • BRUGANELLI VERONICA, GARGANO MANUEL - 66,00

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