X Factor 2026, X Pass di Giorgia e primo eliminato: le quote dei bookmaker

A poche ore dal primo Live di X Factor 2026, l'attenzione si concentra sugli X Pass di Giorgia e sui due concorrenti che potranno tornare in gara dopo l'eliminazione alle Last Call. In attesa di conoscere le scelte della conduttrice e il verdetto del pubblico, le quote Snai delineano una possibile gerarchia tra i talenti ancora in corsa per il ripescaggio.

Il meccanismo è chiaro: Giorgia selezionerà due artisti esclusi nella fase precedente, concedendo loro una nuova opportunità sul palco dell'X Factor Arena di Assago. Sarà poi il televoto a stabilire chi potrà conquistare un posto nel cast ufficiale del talent show, rendendo il primo Live un appuntamento decisivo anche per chi sembrava ormai fuori dalla competizione.

X Pass di Giorgia, Matteo Bok in pole nelle quote

Tra i nomi più attesi c'è Matteo Bok, ventitreenne milanese che divide la propria vita tra Italia e Miami e può contare su un percorso artistico internazionale. La sua esperienza nel mondo dei talent, la candidatura ai Latin Grammy e la popolarità conquistata anche sui social rappresentano elementi che potrebbero favorire il suo ritorno.

Matteo Bok

Secondo le quote Snai riportate per il possibile esito del ripescaggio, Matteo Bok è il principale candidato alla vittoria del televoto, a quota 1,50. Un'indicazione che lo colloca davanti agli altri concorrenti considerati per il ritorno in gara, anche alla luce delle reazioni suscitate dalla sua eliminazione.

Il consenso raccolto tra i fan potrebbe rivelarsi un fattore importante, ma la partita resta aperta: ottenere uno degli X Pass non garantisce automaticamente la permanenza nel programma, perché sarà il pubblico a decidere chi merita la seconda possibilità.

Timothee Bonnardel insegue, Elia Ballancin e Giorgia Cappelletti più lontani

Alle spalle di Bok si trova Timothee Bonnardel, studente francese che ha attirato l'attenzione di Giorgia fin dalla prima esibizione grazie a un timbro vocale particolare. La sua proposta artistica ha diviso la giuria, ma ha trovato spazio anche sui social, dove le sue performance hanno alimentato il dibattito tra gli appassionati.

Per il possibile successo nel ripescaggio, Bonnardel è proposto a 3,50. Più distanti, nelle valutazioni del mercato, ci sono Elia Ballancin, a 6,00, e Giorgia Cappelletti, a 7,50.

Le quote fotografano le aspettative degli operatori, non un risultato già scritto. La scelta dei due artisti da parte di Giorgia e il successivo televoto saranno determinanti per stabilire chi potrà davvero rientrare nella competizione.

Chi rischia l'eliminazione al primo Live di X Factor 2026?

La sfida degli X Pass si intreccia con un altro momento cruciale della serata: la prima eliminazione della fase Live. Il concorrente che riuscirà a rientrare ufficialmente in gara prenderà infatti il posto del primo eliminato, con conseguenze dirette sugli equilibri delle squadre e sulle strategie dei giudici.

Tra i nomi indicati come maggiormente esposti al rischio figurano Veronica Bruganelli e gli Scraffs, entrambi quotati a 2,25 su Sisal.it secondo i valori riportati. Le loro posizioni rendono particolarmente delicata la prima puntata per le squadre di Jake La Furia e Francesco Gabbani.

Il debutto dei Live potrebbe quindi trasformarsi in una serata di svolta, tra conferme, sorprese e possibili ritorni. Da una parte la corsa agli X Pass di Giorgia, dall'altra la lotta per evitare l'eliminazione: il pubblico sarà chiamato a incidere fin da subito sul futuro di X Factor 2026. Di seguito tutte le quote aggiornate:

PRIMO ELIMINATO

BRUGANELLI VERONICA, SCRAFFS - 2,25

GARGANO MANUEL - 3,25

FREGOSO ALICE - 7,50

LENANIE - 9,00

MAD DOG, CERUTTI MARTINA - 25,00

LE DISTANZE - 33,00

FONTANA ALEX - 50,00

CALO' GIACOMO - 100,00

GUERINI CAMILLA - 100,00

NAPOLANO PATRIZIA - 200,00

VINCENTE