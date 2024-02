WWE e Fanatics Events annunciano 'WWE World at WrestleMania' a Philadelphia

WWE e Fanatics Events, la divisione eventi speciali e dal vivo di Fanatics, hanno annunciato ufficialmente i dettagli del WWE World at WrestleMania, un'esperienza interattiva per i fan della durata di cinque giorni che si svolgerà da giovedì 4 a lunedì 8 aprile presso il Pennsylvania Convention Center di Philadelphia. I biglietti, in vendita da giovedì 22 febbraio dalle ore 16 italiane, variano da 30 a 300 dollari.

Un evento immersivo per i fan WWE

WWE World at WrestleMania offrirà ai fan una serie di esperienze coinvolgenti, tra cui un palco principale centrale che ospiterà tavole rotonde con le migliori Superstar WWE, un torneo di videogame con WWE 2K24, registrazioni di podcast dal vivo, vendita di cimeli e autografi attraverso Fanatics Live, oltre al più grande WWE Superstore nella storia di WrestleMania.

L'evento sarà inoltre caratterizzato da merchandising esclusivo, sessioni di autografi e incontri con le Superstar e le Leggende della WWE, oltre a mostre immersive e cimeli che onorano i 40 anni di storia di WrestleMania.

"Fanatics ha una capacità fenomenale di personalizzare le offerte per i fan e siamo entusiasti di collaborare con loro per questa esperienza unica nel suo genere per il WWE Universe a WrestleMania XL", ha dichiarato Scott Zanghellini, Co-Head of Revenue Strategy & Development della WWE.

"Fanatics Events è entusiasta di collaborare con la WWE per ospitare il nostro evento di debutto, WWE World at WrestleMania", ha dichiarato Lance Fensterman, CEO di Fanatics Events. "Attraverso contenuti unici, accesso alle Superstar ed esperienze coinvolgenti, non vediamo l'ora di curare un evento accattivante per tutti i fan che si trovano a Philadelphia per l'appuntamento più importante della WWE".

Il lancio del WWE World at WrestleMania si aggiunge a una partnership già di successo tra WWE e Fanatics che comprende l'e-commerce globale, il merchandising e i cimeli su licenza, con una maggiore offerta di prodotti nei 300 eventi annuali della WWE.

Dove vedere WrestleMania XL

L'edizione numero 40 di WrestleMania sarà visibile in esclusiva sul WWE Network sabato 6 e domenica 7 aprile.