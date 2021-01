Worst Cooks In America: la vincitrice del programma accusata di infanticidio

Food Network ha cancellato ogni contenuto della ventesima stagione di Worst Cooks In America dopo che la vincitrice Ariel Robinson è stata accusata di aver ucciso una bambina di tre anni.

Ariel Robinson, 29 anni, e il marito Jerry Robinson sono stati accusati martedì scorso della morte di una bambina di tre anni nella Carolina del Sud. I due sono ritenuti colpevoli anche di abuso di minori nei confronti della figlia adottiva.

I fatti risalgono allo scorso 14 gennaio quando la polizia e gli uomini del 911 hanno trovato il cadavere della bambina a casa della coppia a Simpsonville, nella Carolina del Sud, secondo quanto riferito dalla stazione televisiva WHNS. I medici del pronto soccorso accorsi sul posto hanno rilevato che la bambina è morta a causa di diverse ferite da taglio. La stazione di polizia di Greenville ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che il nome della vittima è Victoria Smith.

Ariel Robinson ha vinto 25.000 dollari nell'ultima edizione di Worst Cooks in America, un "talent" culinario in cui i concorrenti con abilità culinarie praticamente nulle vengono istruiti da chef famosi. Dopo le accuse ad Ariel il network ha cancellato ogni traccia dell'ultima stagione e il suo contenuto non è più disponibile sulle pagine di Discovery+, Hulu o YouTube di Food Network, ma i riepiloghi degli episodi sono ancora visibili sul sito web ufficiale. Le puntate erano state registrate a febbraio e mandate in onda a giugno.

Ariel Robinson si è presentata nel programma come ex insegnante e aspirante comica. Al termine delle riprese, Ari e suo marito Jerry hanno accolto tre figli in affido, condividendo alcuni momenti familiari su Instagram.