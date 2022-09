Wolfboy e la fabbrica del tutto 2: il trailer della serie animata, in uscita il 30 settembre

Apple TV+ ha appena pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di Wolfboy e la fabbrica del tutto, la serie animata di successo in uscita il 30 settembre. Lo show è prodotto da Hitrecord di Joseph Gordon-Levitt, il quale è accreditato anche come doppiatore per il ruolo del Professor Luxcraft.

La seconda stagione dello show ci mostra Wolfboy, doppiato da Kassian Akhtar, in un nuovo regno sotto la Fabbrica del tutto, dove Nyx tenta di attirarlo nel lato oscuro. Con i suoi amici Spryte e nuovi alleati, Wolfboy si impegna in una ricerca per unire le forze della creazione e della distruzione e si rende conto che essere diverso è ciò che lo rende speciale e, in definitiva, sono gli stravaganti e i sognatori che riescono a cambiare il mondo.

La serie animata di successo è ispirata all'opera dell'artista visivo Toff Mazery, co-creata con il vincitore dell'Emmy Edward Jesse, sviluppata dal vincitore dell'Emmy Michael Ryan e prodotta esecutivamente dal vincitore dell'Emmy Joseph Gordon-Levitt, da HITRECORD e da FOX Entertainment's Bento Box Entertainment.

Oltre a Kassian Akhtar nei panni del protagonista, la serie è doppiata dal candidato al Critics' Choice Award Archie Yates, che interpreta Sprout, da Lilly Williams nel ruolo di Xandra, da Cristina Milizia nel ruolo di Floof, da Abigail Estrella nel ruolo di Seth e, come accennato in precedenza, dallo stesso Gordon-Levitt nel ruolo del Professor Luxcraft.