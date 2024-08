Winona Ryder: "Dopo Beetlejuice sono stata vittima di bullismo"

Winona Ryder è diventata così famosa all'inizio della sua carriera da dover rinunciare ad alcuni progetti per lei molto importanti, soprattutto a causa dell'eccessiva attenzione dei media per la sua vita privata.

Durante un'intervista con Esquire UK, in vista dell'uscita del suo prossimo film Beetlejuice Beetlejuice, l'attrice candidata all'Oscar ha parlato della sua fama, del bullismo subito dopo il primo Beetlejuice, di Stranger Things e altro ancora.

La fama e il bullismo

La Ryder ha spiegato di essere arrivata a un punto della sua carriera in cui è stata spinta a fare dei blockbuster mainstream che non le interessavano particolarmente. Ha avvertito che l'industria aveva iniziato ad associarla al tipo di film che non voleva fare. E quando si trattava di quelli che voleva fare, la sua fama cominciava a ostacolarla.

Beetlejuice - Spiritello porcello: Wiona Ryder in una foto

C'era un'ossessione che circondava la sua vita privata e la sua vita sentimentale, e "cercare di convincere qualcuno a ignorare il rumore che mi circondava era difficile. Lo vedevo nei loro occhi. Ho perso molti progetti per questo motivo", ha raccontato l'attrice.

"Non mi sto lamentando in alcun modo", ha aggiunto, "Ma c'è stato un periodo in cui ho sentito che sarei stata una distrazione. L'ho capito. Sicuramente negli anni Novanta me ne sono resa conto. E c'è stata anche una sensazione di cambio di guardia. Quando si invecchia subentrano queste nuove attrici più giovani. Ti viene inculcato quanto le attrici possano essere usa e getta e che hanno una data di scadenza. Lo senti dire in continuazione".

Il ruolo più importante per la Ryder è arrivato a 16 anni, quando ha interpretato Lydia Deetz in Beetlejuice - Spiritello porcello di Tim Burton, accanto a Michael Keaton, Catherine O'Hara, Alec Baldwin e Geena Davis, tra gli altri. Sebbene il film sia stato un successo, ai suoi compagni di scuola non sembrava importare.

Winona Ryder balla il calipso nel finale di Beetlejuice - Spiritello porcello

"Ricordo di aver pensato che avrebbe cambiato il mio status e invece ha peggiorato le cose", ha raccontato. "Mi dicevano: 'Sei una strega! Sei un mostro!'". Questo ha amplificato la situazione. Io pensavo: "_Ma sono in un film!".

Il ritorno alle scene con Stranger Things

Per gran parte dei primi anni 2000, l'attrice ha fatto un po' un passo indietro rispetto alla recitazione, apparendo in progetti minori rispetto al passato. Quando ha ottenuto il ruolo di Joyce Byers in Stranger Things, la Ryder è tornata a far parlare di sé come non accadeva da tempo.

Stranger Things: Winona Ryder durante una scena della terza stagione

È stata l'attrazione principale della serie di successo di Netflix, che attualmente sta girando la quinta e ultima stagione ad Atlanta. Nel profilo di Esquire, la star di Heathers ha ammesso di non essere "ignara" del fatto di essere stata scritturata per "l'elemento nostalgia" che ha portato allo show fantascientifico ambientato negli anni '80, periodo in cui ha fatto il suo ingresso nel settore.

"Sono passata dall'essere la persona più giovane sul set all'essere la più anziana", ha detto, sottolineando che sono passati 10 anni da quando hanno iniziato a girare la serie nominata agli Emmy. "Non ho mai pensato. All'inizio pensavo: 'Non voglio farlo quando avrò cinquant'anni!'. È da pazzi, ed è ancora più da pazzi avere la mia età. Ma amo i ragazzi e amo Sadie Sink e Maya Hawke. È stato davvero meraviglioso".