Will Hunting - Genio ribelle, Matt Damon: "Non faremo mai un sequel di quel film"

Matt Damon ha espresso disinteresse per la realizzazione di un sequel di Will Hunting - Genio ribelle, cult in cui ha recitato al fianco di Ben Affleck e Robin Williams.

Matt Damon è salito alla ribalta dopo essere apparso nel 1997 nell'acclamato film drammatico Will Hunting - Genio ribelle, ma nonostante il successo critico e commerciale, non ha intenzione di realizzare un seguito.

Ha recitato nel capolavoro di Gus Van Sant insieme al collega di Cambridge Ben Affleck, Robin Williams, Stellan Skarsgård e Minnie Driver. Il film ha ricevuto nove nomination agli Oscar, vincendone due, tra cui quello per il miglior attore non protagonista a Williams e quello per la miglior sceneggiatura a Damon e Affleck.

Nel secolo in cui i reboot e i sequel dei grandi cult del passato sono all'ordine del giorno però, Will Hunting sembra che andrà controcorrente.

Will Hunting - Genio ribelle: Robin Williams e la battuta che fece ridere il cameraman e ballare la cinepresa

Matt Damon non prenderà in considerazione un sequel di Good Will Hunting

Parlando della possibilità di un sequel del cult del 1997, Matt Damon ha risposto: "Non credo proprio che accadrà - siamo stati accusati di voler fare un sequel di Good Will Hunting? Non credo che ci abbiano accusato. Penso che la gente sia abbastanza intelligente da sapere che non faremo mai un sequel di quel film".

Will Hunting: Matt Damon e Robin Williams

Il regista ha affermato con fermezza che i fan non devono aspettarsi alcuna possibilità di affrontare l'amato franchise in tempi brevi. L'intervistatore, tuttavia, ha parlato del ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, nonostante abbia dichiarato di aver chiuso con il ruolo, paragonando la possibile situazione. Damon ha risposto: "È giusto. Chi lo sa? Potremmo essere davvero disperati un giorno... Forse c'è un multiverso in cui Good Will torna".

In un'altra conversazione con Variety, Damon ha rivelato che qualcuno ha tentato di vendere a Ben Affleck l'idea di realizzare una seconda parte del loro iconico film. "Qualcuno ha cercato di proporre a Ben Good Will Hunting 2. Non ci credo, è successo. Me l'ha detto oggi. Mi ha detto: 'Non crederai mai a quello che ho sentito'. Era un sequel a tutti gli effetti. Non capisco". L'assurdità di pensare a un possibile sequel è legata soprattutto alla triste scomparsa di Robin Williams, grande attore e interprete di uno dei personaggi centrali del film, ovvero lo psicologo Sean Maguire.

Will Hunting - Genio ribelle: Ben Affleck e Matt Damon in una scena

Good Will Hunting ha incassato oltre 225 milioni di dollari a fronte di un budget di 10 milioni. Damon ha scritto la sceneggiatura mentre frequentava l'Università di Harvard e, invece di un atto unico, ha presentato una sceneggiatura di 40 pagine. In seguito, l'attore si rivolse ad Affleck perché lo aiutasse a svilupparla e la sceneggiatura fu realizzata nel 1994.