When They See Us: il teaser della miniserie di Ava DuVernay ispirata a una storia vera

When They See Us è la nuova miniserie Netflix creata da Ava DuVernay in arrivo in streaming dal 31 maggio e online è stato condiviso il trailer dell'atteso progetto ispirato a una storia vera.

Le quattro puntate racconteranno quanto accaduto nel 1989 quando cinque giovani (Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise) vennero accusati ingiustamente di aver violentato Trisha Meili a Central Park, aggredendola mentre stava facendo jogging a New York.

Gli episodi seguiranno gli eventi fino al 2014, anno in cui i cinque uomini vennero proclamati innocenti e venne raggiunto un accordo con la città di New York.

Ecco il trailer in cui si mostrano alcune drammatiche sequenze che ricreano gli interrogatori, la sentenza e il periodo trascorso in carcere dai Central Park Five, come venne chiamato il gruppo delle persone incriminate.

I cinque protagonisti sono interpretati da Jovan Adepo, Jharrel Jerome, Chris Chalk, Justin Cunningham, e Freddy Miyare. Nel cast anche Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Kylie Bunbury, Felicity Huffman, Adepero Oduye, Storm Reid, Blair Underwood, e Famke Janssen.