What If, la serie Marvel in arrivo su Disney+

What If? diventerà una serie animata destinata a Disney+ in cui si racconteranno le avventure raccontate tra le pagine dei numeri pubblicati da Marvel Comics.

Al centro della trama ci sono delle storie in cui si immaginano degli scenari alternativi rispetto a quanto raccontato nelle tradizionali avventure dei supereroi, tra cui cosa sarebbe accaduto se Peter Parker si fosse tenuto distante dal mondo del crimine, se Loki avesse avuto i poteri del fratello Thor, se Captain America non fosse stato "congelato" durante la seconda Guerra Mondiale e tanti altri intrecci che modificano quanto conosciamo del mondo dei supereroi.

Lo show destinato alla piattaforma di streaming dovrebbe rimanere indipendente rispetto al Marvel Cinematic Universe e il cast di doppiatori non avrà alcun legame con le star coinvolte nei cinecomic e nelle serie televisive già realizzate.

Attualmente, secondo le fonti di /Film, gli autori sono già al lavoro per portare sul piccolo schermo la storia che vede coinvolti Loki e Thor, tuttavia non sono stati diffusi ulteriori dettagli relativi all'interessante progetto o a una possibile data per il suo debutto.