Web Marketing Festival 2019: torna a Rimini l'evento sull'innovazione digitale!

Il Web Marketing Festival torna anche nel 2019 con oltre 70 eventi di intrattenimento, show e cultura al Palacongressi di Rimini. Tra le novità una Sala Video Strategy realizzata da Infinity e Mediaset, oltre al fatto che Movieplayer sarà uno dei media partner ufficiali.

Il festival annuncia un'agenda con oltre 70 eventi di formazione, business e networking, arte, cultura, show e intrattenimento. Attesi sul Mainstage oltre 40 talk e show e ospiti del calibro di Mimmo Lucano, Federica Angeli (La Repubblica), Alessandro Benetton (21invest), Daniele Pucci (IIT), Chiara Cocchiara (EUMETSAT), Pietro Milillo (NASA) e Roberto Zanda. Tante le novità rispetto alla precedente edizione - in cui sono state registrate 18.000 presenze - a partire da un'offerta formativa e tematica mai così ampia. All'interno del WMF 2019, infatti, i partecipanti potranno tracciare il loro percorso di formazione professionale scegliendo tra un programma arricchito rispetto al 2018 e comprendente oltre 55 sale formative e più di 10 workshop.

Locandina di Alessandro Di Gregorio

Per il mondo del cinema sarà presente Alessandro Di Gregorio. Classe 1974, è uno sceneggiatore e documentarista italiano. Dopo le prime esperienze di scrittura per la fiction Stiamo bene insieme diventa aiuto regista. In seguito collabora con la Filmmaster dirigendo spot e altri prodotti video. Il suo primo documentario, 8744, vincitore di diversi riconoscimenti viene acquistato da History Channel. Dal 2006 collabora con diverse case di produzione e dirige programmi e documentari in onda sui principali canali televisivi nazionali.

La differenza più marcata dal Festival 2018 l'aumento del numero delle sale formative, dalle 45 realizzate lo scorso anno alle oltre 55 proposte nel 2019, ognuna rappresentante un evento verticale sul singolo tema trattato. Sono infatti ben 10 le nuove sale inserite all'interno del programma costruito per dare conto ed esplorare i più recenti trend dell'universo dell'innovazione: quest'anno saranno infatti presenti le sale Robotica, Influencer Marketing, eSports and Gaming, Design, Digital Transformation, Sostenibilità e Terzo Settore.

La locandina di The Big Bang Theory

Queste vanno ad aggiungersi alle sale "canoniche" del Festival - come la Sala Content Marketing, SEO, Social Media Strategies, E-Commerce, Startup ecc... - e a 5 eventi formativi che prendono il nome dalle realtà che le hanno realizzate: Salesforce, SEOZoom, CNA, Architecta e la Sala Video Strategy, realizzata da Mediaset e Infinity. Ad aprire il programma in questa splendida iniziativa sarà "L'importanza della video strategy su Facebook: l'approccio Mediaset Infinity", in cui Marco Dall'Olio di Mediaset e Gian Mario Boncoddo di Facebook, parleranno degli aspetti che vanno dalla produzione alla misurazione dei risultati, una video strategy efficace rappresenta una sfida oltre che un'opportunità per le aziende. La teoria e la pratica: la campagna di lancio dell'ultima stagione di The Big Bang Theory

All'interno delle oltre 55 sale formative, i partecipanti del Festival potranno assistere agli interventi formativi di più di 500 speaker provenienti da tutto il mondo, che metteranno a disposizione il proprio know-how per garantire un percorso di aggiornamento professionale di qualità sul mondo del web marketing e dell'innovazione digitale in senso ampio. Oltre 150 i relatori confermati in questa fase, tra cui David Puente (Open), Alessandro Gallo (Linkedin), Andrea Fontana (Storyfactory), Larry Kim (MobileMonkey) e i rappresentanti di brand leader come Alitalia, Barilla, Benetton, Booking.com, Burger King, Cisco, Enel, Gameloft, Intel, Lenovo, L'Oréal, Microsoft, Nielsen, Oracle, Reply, Porche Italia, Zalando e molti altri.