Walter Hill torna alla regia con un nuovo film noir

Walter Hill, 84 anni, uno dei registi più sottovalutati degli anni '70 e '80, riceverà un meritato riconoscimento quando, il 14 aprile, la Writers Guild of America West lo premierà con il Laurel Award for Screenwriting Achievement 2024.

Nonostante i suoi film non siano stati accolti bene all'epoca, Hill è stato oggetto di numerose rivalutazioni sotto forma di "retrospettive internazionali, uno studio critico completo di Walter Chaw e numerose edizioni speciali su supporto fisico ricche di analisi ponderate del suo lavoro".

Quentin Tarantino, Edgar Wright, Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn e Sean Baker hanno riconosciuto l'influenza di Hill sul loro lavoro.

Tuttavia, Hill, il cui ultimo lavoro è stato Dead for a Dollar del 2022, non ha ancora finito con la macchina da presa. Il regista ha dichiarato a IndieWire che si sta già preparando a dirigere il suo prossimo film e che intende realizzarne altri: "Quando ti danno un premio alla carriera, è quasi obbligatorio che tu dica: 'Aspetta un attimo, non è finita. Sto ancora lavorando. Sembra sempre la fine del percorso. Ma a me piace guardare avanti, non indietro. Sono molto più interessato alla mia prossima sceneggiatura che all'ultima. L'ultima, Dead for a Dollar, era un western, ora sto tornando ai film noir e spero di farne un altro paio. Quindi il lavoro continua".

Dead For A Dollar: Benjamin Bratt in una scena del film

Walter Hill: un artigiano del cinema a tutta velocità

Una scena de I GUERRIERI DELLA NOTTE - 10

Walter Hill

Avendo iniziato nello stesso periodo di Coppola, Scorsese e Spielberg, all'interno del movimento della New Hollywood degli anni '70, Hill è un nome meno conosciuto, ma vanta una ricca filmografia che ha influenzato molti decenni di storia del cinema.

È complicato spiegare come opera Hill. I suoi film sono altamente stilizzati, ma anche scarni. Quasi tutti seguono la formula del western, ma la maggior parte non si svolge in un'ambientazione western. Il regista opera anche con mezzi senza pretese, a volte estremi, e i suoi film migliori si rivelano infinitamente divertenti. Nonostante il periodo di magra artistica del XXI secolo, Hill è riuscito a mettere insieme una solida filmografia: tra cui ricordiamo I cavalieri dalle lunghe ombre, L'eroe della strada, I guerrieri della notte e Driver, l'imprendibile.

Recentemente Lin-Manuel Miranda realizzerà un musical basato sul cult del 1979, I guerrieri della notte, che è tornato recentemente per un breve periodo nelle sale italiane.

I guerrieri della notte raccontava la storia di una gang di strada, i Warriors che danno il titolo al film, mentre cercano di sopravvivere a un viaggio dal Bronx a Coney Island in seguito alle accuse di aver compiuto un omicidio, ritrovandosi alle prese con rivali, violenza e molti ostacoli.