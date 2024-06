Wallace & Gromit: svelato il titolo e il cast del nuovo film animato

Netflix e BBC hanno annunciato i nuovi dettagli del prossimo film dedicato alla storia di Wallace & Gromit, in arrivo in inverno.

Netflix ha svelato il titolo e le prime immagini del nuovo film di Wallace & Gromit, in arrivo in inverno sugli schermi della BBC.

Il progetto si intitola Vengeance Most Fowl ed è stato diretto da Nick Park, autore anche della storia insieme a Mark Burton che ha poi firmato la sceneggiatura, e Merlin Crossingham.

Cosa racconterà Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Al centro della trama c'è quello che accadrà quando Gromit si preoccupa del fatto che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni.

Wallace ha ad esempio inventato uno gnomo "intelligente" che sembra in grado di pensare in modo indipendente. Quando si scopre che una figura vendicativa legata al passato potrebbe avere dei progetti oscuri, Gromit si ritrova con il compito di combattere le forze sinistre e salvare il suo maestro... O Wallace potrebbe non essere più in grado di inventare.

Il cast di doppiatori comprende Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muzz Khan e Lenny Henry.

Un importante anniversario

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl è stato annunciato da Netflix e BBC in occasione del trentesimo anniversario di The Wrong Trousers, che ha debuttato nel 1993.

I fan hanno dovuto però attendere oltre un anno per scoprire qualche dettaglio e anticipazione sul lungometraggio animato che riporterà sugli schermi gli amati personaggi.

Il nuovo film di Wallace & Gromit

Un'immagine del nuovo film animato

Il successo del brand Wallace & Gromit ha portato nel corso degli anni alla realizzazione di spinoff dedicati a Shaun la pecora e ad altri film, tra cui quello natalizio che ha debuttato nel 2021.