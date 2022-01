Vitaliano Trevisan: morto lo scrittore e drammaturgo, protagonista di Primo amore

Vitaliano Trevisan è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 61 anni; scrittore e drammaturgo, aveva recitato come protagonista in Primo amore di Matteo Garrone nel 2004.

Come riportato dal Corriere Veneto, il corpo privo di vita dello scrittore è stato trovato nell'abitazione di Crespadoro, e non si esclude un gesto disperato. Nato a Sandrigo, in provincia di Vicenza, il 12 dicembre 1960, Vitaliano Trevisan era uno scrittore, attore, drammaturgo, regista teatrale e sceneggiatore. L'uomo era noto per aver recitato da protagonista in Primo amore di Matteo Garrone.

Vitaliano Trevisan è Riccardo Tramer nella miniserie Nel nome del male

Oltre a I quindicimila passi, Einaudi Stile Libero ha pubblicato Un mondo meraviglioso, uno standard (2003), Shorts (2004, vincitore del Premio Chiara), Il ponte, un crollo (2007) e Grotteschi e Arabeschi (2009). Tra i suoi libri più importanti Works, del 2016, in cui ha raccontato il lavoro come condanna e perdizione, il lavoro come cellula primordiale dell'organismo umano, il lavoro che marchia anima e corpo di un'intera vita.

Recentemente, Vitaliano Trevisan ha pubblicato su Repubblica una dura testimonianza, dal titolo Io, un matto trattato senza pietà, scritta a seguito del ricovero coatto in psichiatria, in cui l'intellettuale ha denunciato le dure condizioni dei pazienti.