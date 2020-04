Virus - La grande sfida: il libro di Roberto Burioni in esclusiva su Storytel

In esclusiva su Storytel l'audiolibro dell'ultimo saggio del virologo Roberto Burioni, dal titolo Virus - La grande sfida, sul COVID-19.

Non sappiamo, ad oggi, cosa accadrà nei prossimi mesi, ma grazie alla scienza possiamo però dare risposta a tante delle domande posteci da una situazione drammatica: se il miglior modo per sconfiggere un nemico è conoscerlo, in esclusiva su Storytel arriva ora Virus - La grande sfida, l'ultimo saggio del virologo Roberto Burioni letto da Diego Baldoin.

Fine 2019. I medici di Wuhan, Cina centrale, si trovano ad affrontare una strana sindrome respiratoria che pare legata al grande mercato ittico della città. Mentre i malati si moltiplicano e alcuni soccombono a una polmonite virale particolarmente aggressiva, i laboratori riescono a isolare il responsabile della malattia: è un nuovo coronavirus, simile a quello della SARS che tra il 2002 e il 2003 aveva spaventato il mondo. La nuova malattia è meno mortale ma molto più contagiosa, e ben presto la Cina è costretta a fare i conti con quella che per l'Organizzazione mondiale della sanità è "una minaccia peggiore del terrorismo". E davanti ai contagi e alle morti, anche l'Italia è obbligata a prendere misure senza precedenti.

Roberto Burioni attinge - insieme a Pier Luigi Lopalco, esperto epidemiologo - alla sua lunga esperienza di medico e ricercatore per mostrare, attraverso le più rilevanti epidemie della storia (dalla peste di Atene a quella di questi giorni, causata da un nuovo coronavirus, passando per la morte nera, l'influenza spagnola, l'AIDS, l'Ebola, la SARS), la natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio (spillover) dagli animali all'uomo, l'evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche, gli effetti devastanti delle epidemie nella storia dell'umanità e le battaglie combattute nell'ultimo secolo contro i nostri nemici più piccoli e più feroci. I proventi dell'autore derivanti dalla vendita di questo audiolibro saranno devoluti alla ricerca sui coronavirus, i dettagli su www.medicalfacts.it