Veronica Mars, Kristen Bell: "Continuerò a recitare finchè a Neptune non saranno tutti morti"

Kristen Bell continuerà a vestire i panni di Veronica Mars fino a quando a Neptune non ci sarà più nessuno: sembra una minaccia ma è proprio quello che l'attrice ha dichiarato nel corso di un'intervista.

In una chiacchierata con TVLine, in cui ha parlato del suo futuro e del rapporto con i fan, Kristen Bell ha dichiarato: "Ho detto al creatore Rob Thomas che continuerò a interpretarla fino a quando diventerà come La Signora in Giallo. Continuerò a lavorare alla serie fino a quando tutti saranno morti a Neptune. Fino ad arrivare al grande colpo di scena: Veronica Mars è la criminale, ha ucciso tutti! La cosa certa è che fino a quando i fan ne chiederanno ancora, proverò sempre a realizzare nuovi episodi". Secondo Kristen Bell, un grande contributo per la buona riuscita della serie verrebbe proprio dall'impegno di Rob Thomas, bravo a saper "reiventare la storia"

Kristen Bell si è poi soffermata sulla sua famiglia e sule difficoltà di recitare nella quarta stagione: "E' stata una grande decisione tornare alla serie perché è una grande impresa. Ciò significa che, da mamma, mi sarei persa tanti impegni dei miei figli, ma poi mi sono detta che se fossi riuscita a farla bene, ne sarebbe valsa la pena perché Veronica sarà di nuovo là fuori nel mondo come fonte di ispirazione. Voglio che le mie figlie abbiano questo modello e voglio che le persone dicano: Cosa farebbe Veronica?". Intanto tra i fan cresce sempre di più l'attesa per i nuovi episodi della serie che saranno visibili su Hulu il 26 luglio prossimo, mentre ancora non ci sono notizie certe sulla data di uscita in Italia.