Venezia 77: Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio bollente sul tappeto rosso (FOTO)

Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno saputo attirare l'attenzione dei fotografi sul red carpet di Venezia 77: le due ex gieffine si sono scambiate un bacio passionale immortalato dalle foto degli inviati alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

‘#Venezia77’, #ElisaDePanicis e #MilaSuarez infuocano il lido con un passionale bacio saffico! Sul red carpet anche #AntonellaFiordelisi col suo #FrancescoChiofalo: ecco tutti i look della serata https://t.co/LdWWM7Ggjr — Isa e Chia (@IsaeChia) September 9, 2020

Fuoriprogramma bollente a Venezia 77: sul red carpet del film Le sorelle Macaluso, diretto da Emma Dante, sono arrivate anche Elisa De Panicis e Mila Suarez e mentre alcuni fotografi poco avvezzi al gossip si chiedevano chi fossero le due belle ragazze che avevano di fronte, le ex gieffine si sono scambiate un bacio saffico immortalato dagli scatti degli stessi fotografi presenti. Le foto, con tanto di lingua in bella mostra, hanno fatto subito il giro dei social.

Elisa De Panicis è nata a Monza ma si è trasferita da giovane in Spagna dove ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui la versione spagnola di Uomini e Donne e dell'Isola dei Famosi. In Italia ha partecipato al Grande Fratello Vip 4 dove è stata oggetto delle frasi violente che sono costate la squalifica a Salvo Veneziano. Mila Suarez è nata a Casablanca in Marocco ed è una modella, ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne ed è stata legata per un breve periodo a Fabrizio Corona. Mila è stata una concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso. Nell'estate del 2017 è stata tentatrice a Temptation Island.