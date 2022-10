Vasco Rossi sarà a Roma per la première del film concerto e per ritirare il premio Lupa d’oro

Vasco Rossi sarà a Roma per la première del leggendario film concerto Vasco Live Roma Circo Massimo e per ritirare il prestigioso 'premio Lupa d'oro'.

Vasco Rossi torna nella capitale per festeggiare come si deve i due avvenimenti che quest'anno gli hanno regalato fortissime emozioni e tanta soddisfazione: il premio Lupa d'oro e il Vasco Live Roma Circo Massimo, il film concerto del live record romano con 140.000 fan che hanno scatenato l'inferno per due sere (11 e 12 giugno) di festa a oltranza.

Nell'anno di Roma Capitale della Musica, in Campidoglio, Vasco riceverà il "Lupa d'oro", la prestigiosa onorificenza che la Città di Roma gli conferisce per il profondo legame di affetto che dura da oltre 30 anni. Inoltre, alla Premiere di martedi 8 presso il Cinema Moderno, Vasco sarà presente con tanto di tappeto rosso: "Portiamo un po' di gioia anche al cinema, dopo due lunghi anni di stop da pandemia. È bello ritrovarsi, finalmente, stare insieme, cantare ballare e abbracciarsi. Un concerto è un momento di grande e vitale aggregazione, e lo è anche al chiuso di una sala cinematografica".

Mercoledì 9, il cantante incontrerà il Sindaco Gualtieri: "Mi fa grandissimo piacere prendere la Lupa d'oro, che viene concessa a particolari personalità, tra queste mi dicono esserci stati Alberto Sordi e Sean Connery. Quello con Roma è un legame che arriva da lontano. All'inizio la pensavo irraggiungibile, come una bellissima donna, l'ho corteggiata per tanti anni prima di conquistarla. Venirci adesso è sempre un'emozione incredibile. E che calore il mio pubblico, sono davvero caldi e coinvolgenti."

A chiudere la tre giorni di vacanze romane, Vasco Rossi sarà su RaiRadio2, ospite esclusivo nel programma radiofonico di Gino Castaldo e Ema Stokholma "Back2Back", in onda venerdì 11 alle ore 21, disponibile anche su Raiplay. In attesa delle date del prossimo Vasco Live 2023, Vasco live, Roma Circo Massimo esce nelle sale cinematografiche il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment, tre esclusivi giorni, imperdibili. Per rivivere emozioni e sensazioni con gli amici o in coppia, stare di nuovo finalmente insieme.