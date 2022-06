Vanguard - Agenti speciali: la trama del film con Jackie Chan, stasera su Italia1 in prima visione

Stasera su Italia1 alle 21:20 va in onda, in prima visione free, Vanguard - Agenti speciali, action movie con protagonista Jackie Chan.

Stasera su Italia1 alle 21:20 appuntamento con Vanguard - Agenti speciali, action movie, in onda in prima visione free, diretto nel 2020 da Stanley Tong, che vede nei panni del protagonista Jackie Chan, scampato per miracolo a un brutto incidente durante le riprese.

La trama

Qin Guoli è un finanziere d'origine cinese che lavora in Inghilterra. La sua vita fin qui piuttosto tranquilla cambia dopo l'incontro con Maasym, capo di un'organizzazione terroristica, che vuole obbligarlo a reperire capitali necessari per i suoi progetti. Impaurito, Qin si mette in contatto con Scotland Yard, che uccide Maasym. Omar, figlio del boss, prende in mano le redini dell'organizzazione criminale alla ricerca di vendetta. Vuole sapere dove si trova il denaro di suo padre di cui solo il finanziere conosce la collocazione. Omar assolda dei mercenari per il rapimento di Qin Guoli e di sua moglie, ma i due vengono salvati da tre agenti della Vanguard, società segreta di sicurezza.

Il vero timore dell'uomo è che Omar possa far del male a sua figlia che vive in Africa, ecco perchè chiede a Tang Huanting (Jackie Chan) di occuparsi personalmente della faccenda.

Ed è proprio qui che comincia la vera avventura.

Qui il trailer di Vanguard - Agenti speciali, disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinty.