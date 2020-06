Vanessa Marquez, l'attrice di E.R. fu uccisa dalla polizia, sua madre sporge denuncia

Vanessa Marquez, celebre soprattutto per aver interpretato l'infermiera Wendy Goldman in E.R, è stata uccisa due anni fa dalla polizia. Oggi la madre ha denunciato gli agenti della polizia di South Pasadena per aver agito in modo 'negligente e sconsiderato. Gli agenti furono chiamati sul posto da un vicino di Vanessa preoccupato per il suo stato di salute.

Vanessa Marquez è l'infermiera Wendy in E.R. Medici in prima linea

L'esposto presentato dall'avvocato di Delia McElfresh, madre di Vanessa Marquez, accusa gli agenti di aver creato una forte tensione all'interno dell'appartamento dopo che l'attrice di E.R. - Medici in prima linea aveva rifiutato il ricovero in ospedale. Due anni fa la polizia disse di aver sparato perché Vanessa, in preda ad un raptus aveva puntato una pistola contro di loro, l'arma fu poi identificata come una pistola ad aria compressa. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles assolse i poliziotti, dichiarando che avevano agito per autodifesa.

"Questa è esattamente il tipo di azione letale e inutile che ha portato numerose persone del nostro paese ha chiedere una riforma della polizia", ha dichiarato l'avvocato di Delia McElfresh. Vanessa Marquez aveva scritto sui social di soffrire di crisi di panico e per questo motivo era costretta a rimanere spesso chiusa in casa. L'attore Will Gotay ha detto: "Viveva da sola. Pesava 40 kili. E le hanno sparato alla schiena. Quindi fino a quando questo caso non sarà risolto, finché non affronteremo queste situazioni, nessuno si fiderà della polizia". Marquez ha interpretato l'infermiera Wendy Goldman in E.R. per tre stagioni.