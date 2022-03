Uomini e donne, Tina Cipollari contro Ida Platano: “Usi tuo figlio come alibi”

Pomeriggio rovente a Uomini e Donne dove Tina Cipollari ha attaccato, contemporaneamente, Ida Platano e Armando Incarnato. L'opinionista, stufa del modo in cui la dama stava trattando Alessandro, il cavaliere con cui sta uscendo, ha accusato la donna di usare il figlio come alibi.

La puntata di oggi, 16 marzo, di Uomini e Donne ha visto un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Ida Platano. Quest'ultima si sta frequentando con Alessandro, il cavaliere vive a Salerno, lei a Brescia. La distanza tra i due rappresenta un grosso ostacolo, per questo il cavaliere aveva chiesto alla veterana del Trono Over di vedersi a Milano. Nonostante le due cittadine lombarde distino meno di 100 chilometri, la Platano ha detto di non potersi organizzare e così il weekend romantico è sfumato.

Ida Platano ha un figlio, anche per questo, dice, di non esser riuscita ad andare a Milano. L'alibi della dama per Tina è solo una scusa "la famiglia la usate solo se vi fa comodo" ha tuonato "il figlio è solo un alibi, quando stavi con Riccardo andavi da lui, in Puglia, in auto, anche di notte e con tuo figlio", ha detto la Cipollari facendo riferimento alla relazione di Ida con Riccardo Guarnieri, ex compagno della donna (i due si conobbero proprio a Uomini e Donne). Nella discussione è intervenuto Armando Incarnato che vorrebbe sapere perché Alessandro non poteva raggiungere Brescia "Alessandro tu mi devi spiegare - ha detto il partenopeo - perché partendo da Salerno non potevi allungarti a Brescia? Forse volevi rimanere a Milano con Ida per girare per i locali della movida, per esporla come trofeo?". I toni tra i due si sono accesi, nella discussione è intervenuta anche Tina prendendo le parti di Alessandro e scagliandosi, contemporaneamente, contro Ida e lo stesso Armando.

"Il carattere dove ce l'hai?" ha chiesto l'opinionista a Ida. "Lasci che il tuo amico Armando insulti la persona che ti piace e con cui stai uscendo senza intervenire, senza riprenderlo e metterlo a tacere". La puntata è terminata con Ida e Alessandro che hanno continuato a litigare, seguiti dalle telecamere, fuori dallo studio.