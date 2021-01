Uomini e Donne, Simone Bolognesi dice addio al programma

Simone Bolognesi lascia Uomini e Donne: l'ex fidanzato di Belén Rodríguez era tornato in studio lo scorso settembre nove anni dopo la sua prima esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Non tutti riescono a trovare la propria anima gemella nel programma Uomini e Donne, uno di questi è Simone Bolognesi noto agli amanti del gossip per essere stato il primo fidanzato italiano di Belén Rodríguez. La prima volta che Simone si era seduto nello studio del dating show era il lontano 2011, lui era uno dei corteggiatori delle due troniste: Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. La scintilla non scoccò con nessuna delle due, non ebbe fortuna neanche la sua frequentazione con Diletta Pagliano, corteggiatrice del programma con la quale fu fotografato varie volte.

Simone Bolognesi ha scritto il suo addio su Instagram, nel post l'ex corteggiatore ha raccontato il suo percorso al dating show e ha spiegato il motivo della sua decisione: "Invece di qualche riga, potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza. Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche "a strapparmi" qualche sorriso...ma non è stato facile. Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne è consapevole. Una cosa è certa: "Io non ho mai smesso di essere come sono" (evito il termine "me stesso", perché ho visto abusarne da parte di gente, che neanche sa come si scriva)... Chi mi conosce lo sà bene, io sono esattamente quello che si è visto lì".

Il corteggiatore scrive che non potrà mai dimenticare le persone che lo hanno accompagnato all'interno di questa esperienza, con alcune delle quali ha stabilito dei rapporti anche al di fuori del programma "Un capitolo che si era aperto esattamente dieci anni fa e in questi giorni, chiude quel cerchio rimasto aperto. Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso "stanno benissimo chiuse". Un pensiero forte, va alle amicizie bellissime che sono nate, agli "scontri a fuoco" che si sono trasformati in bellissimi rapporti. Mi spunta un sorriso anche pensando a chi è passato come una meteora nella trasmissione, ma ha avuto il tempo di lasciarmi qualcosa. Inutile dire che non dimenticherò mai tutte le persone della redazione che mi sono state vicino e hanno avuto una parola carina, nei momenti più tosti".

Il post si conclude con un saluto a Maria de Flippi, anche se non viene nominata, la persona che lo ha voluto all'interno del programma che ha cambiato la sua vita. "ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: dopo, nulla è più come prima".

Simone Bolognesi raccontò la sua relazione con Belén Rodríguez nel corso di un'intervista mentre la modella argentina era all'Isola dei Famosi: "È stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia".