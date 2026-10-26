Uomini e Donne, anticipazioni: Giorgia Angeloni torna in studio, Antonino accusa Marina

La nuova registrazione di Uomini e Donne riserva momenti intensi tra il ritorno di Giorgia Angeloni, che sceglie di proseguire il suo percorso, e lo scontro tra Antonino e Marina Brochetta su alcuni messaggi contestati.

Nuove emozioni, confronti accesi e colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Nella registrazione della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, non sono mancati momenti di tensione nel Trono Over e sviluppi importanti per i protagonisti del Trono Classico. Al fianco della conduttrice, come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini, pronti a commentare le vicende dei partecipanti.

A raccontare nel dettaglio quello che è successo in studio sono le anticipazioni di Uomini e Donne riportate dal portale Isa e Chia. Tra le protagoniste della registrazione ci sono Gemma Galgani, alle prese con una nuova delusione sentimentale, e Marina Brochetta, finita al centro di un acceso confronto. Spazio anche a una decisione importante di Giorgia Angeloni, che ha scelto di proseguire il suo percorso sul trono dopo un momento particolarmente difficile.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani delusa da Fabio, scontro tra Marina Brochetta e Antonino

La registrazione si apre con Gemma Galgani, coinvolta in una situazione sentimentale che sembra ormai aver preso una direzione ben precisa. In studio viene mostrato un filmato della scorsa puntata in cui Fabio balla con Liat, una dama più giovane di Gemma di circa vent'anni. Tra complimenti reciproci e una bella esterna, i due mostrano una complicità che non passa inosservata.

Il cavaliere Fabio

Al rientro in studio, Gemma ammette di esserci rimasta male. La dama racconta di aver vissuto una sorta di blackout emotivo nella precedente puntata, che le avrebbe impedito di esprimere pienamente ciò che provava. Fabio, tuttavia, sembra ormai deciso a voltare pagina e considera conclusa la conoscenza con Gemma.

Anche la frequentazione con Liat, però, non prosegue come previsto. I due si sono rivisti e Fabio avrebbe provato ad avvicinarsi a lei, cercando un bacio e un contatto più intimo. La dama, però, non ha sentito il trasporto necessario e ha preferito interrompere la relazione. Fabio le ha proposto di continuare a frequentarsi in amicizia e i due avrebbero deciso di mantenere questo rapporto. Nel frattempo, Gemma ha tentato di convincerlo a ripensare alla loro storia, senza riuscire a cambiare la sua posizione.

Per Donato arriva invece una nuova conoscenza: scende per lui una dama napoletana di nome Anna, che decide di tenere e frequentare.

Successivamente, al centro dello studio si accomodano Michela e Igor, da una parte, e Barbara De Santi e Giovanni, dall'altra. Michela, che in precedenza aveva frequentato Giovanni, sceglie di proseguire la conoscenza con Igor. Barbara, invece, appare molto entusiasta e decide di continuare a uscire con Giovanni.

Igor nuovo cavaliere del Trono Over

Il momento più movimentato della registrazione riguarda però Marina Brochetta. La dama racconta di frequentare Oscar, un signore più anziano con il quale è andata anche al karaoke, un'esperienza che entrambi hanno trovato divertente. Tina Cipollari non perde occasione per punzecchiarla, ironizzando sul fatto che il karaoke non sarebbe proprio il contesto ideale per conoscere davvero una persona.

La situazione si accende ulteriormente con l'intervento di Antonino. Tra i due nasce una discussione su una serata trascorsa insieme: lui sostiene che tra loro ci sia stato qualcosa, mentre Marina nega la sua versione dei fatti e gli chiede di scusarsi per aver raccontato cose inesatte.

Antonino riferisce anche che, durante un soggiorno in albergo, Marina gli avrebbe rivolto un invito esplicito. La dama reagisce con rabbia, negando categoricamente di aver pronunciato quelle parole. La redazione controlla il cellulare di Marina, ma i messaggi che lei cerca non risultano presenti sul telefono.

Antonino, cavaliere di Uomini e donne

Antonino, tuttavia, sostiene di essere in possesso delle prove. A quel punto Alessandra Mussolini interviene andando dietro le quinte, dove ascolta i vocali che sarebbero riconducibili alla dama. Anche Gianni Sperti ascolta i messaggi e ritiene di riconoscere la voce di Marina.

La protagonista continua a dichiarare di non avere quei messaggi sul proprio cellulare, mentre la tensione in studio cresce. Marina scoppia in lacrime e si rivolge a Maria De Filippi, dando vita a uno dei momenti più concitati della registrazione.

Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giorgia Angeloni decide di restare

Per quanto riguarda il Trono Classico, la registrazione si apre con un momento particolarmente toccante. Giorgia Angeloni torna in studio dopo la scomparsa del padre e viene accolta da un lungo applauso da parte di tutti i presenti, che si alzano in piedi per dimostrarle il loro affetto.

Per lei arriva anche un mazzo di fiori, portato in studio da Gianni Sperti in occasione del suo compleanno. Visibilmente emozionata, Giorgia ringrazia Maria De Filippi per averle permesso di stare accanto al padre durante un periodo così delicato.

La tronista esprime tutta la sua gratitudine alla conduttrice, sottolineando quanto sia stato importante poter trascorrere con lui quel tempo prezioso. Un momento di grande commozione che si conclude con una decisione significativa: Giorgia Angeloni sceglie di rimanere sul trono di Uomini e Donne e di continuare il suo percorso all'interno del programma.