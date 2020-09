Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si dicono addio: lui frequenta un'altra

È un addio quello tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne: nella puntata di oggi il cavaliere ha rivelato che ha iniziato a frequentare Veronica, un'altra dama del Trono Over. Gemma non l'ha presa bene e ha accusato 'Sirius' di averla usata per entrare nel programma.

Nicola Vivarelli, 26 anni, nelle ultime puntate della scorsa edizione del programma era entrato in studio per corteggiare la dama torinese di 70 anni. Nonostante la notevole differenza d'età la Galgani aveva accettato di approfondire la conoscenza con l'ufficiale della Marina Mercantile. Tra loro la storia non è mai decollata e oggi si è consumata l'inevitabile rottura.

All'inizio ella trasmissione Maria De Filippi dice a Nicola che ci sono delle nuove corteggiatrici ma lui le respinge e annuncia la grande novità: "Ho provato per quattro mesi a dare un'esclusiva a Gemma. Adesso sto sentendo un'altra donna, Veronica. Visto che ci sono stato male per l'esclusiva data, non darò altre esclusive. Ma mi sto trovando bene e vorrei continuare la conoscenza con Veronica".

Nicola Vivarelli al centro dello studio attacca Gemma: "Sei ridicola, lo sai? Sei molto ridicola. In più hai perso me e hai perso soprattutto la cosa a cui tu tieni di più, che è la credibilità delle persone. E tu l'hai persa in pieno". La dama torinese non ci sta ad essere presa in giro e gli risponde a muso duro: "Io non ti ho perso, non ti ho mai avuto". Gemma è convinta, come tutti i telespettatori, che Nicola l'abbia usata per avere visibilità nel programma: "Non usarmi come cavallo di troia per entrare in trasmissione. Che cosa è finito tra di noi se non è mai iniziato niente? Quando sei venuto a Torino io nemmeno c'ero. Volevi farmi credere che ci fosse qualcosa tra di noi e io ci sono cascata".

Gemma ammette di esserci cascata in pieno mentre Nicola continua a sostenere di averci provato veramente a costruire un rapporto con lei ma Gemma ormai è un fiume in piena "Oh, ragazzino, datti una regolata. Mi hai letteralmente presa per i fondelli, mi hai presa in giro. Ti ha fatto comodo questa storia quando c'era Valentina in mezzo, tu adoperi le persone". La puntata va avanti con Tina Cipollari che si rivolge a Gemma rimproverandola di aver accettato di frequentare il ragazzo: "hai fatto delle scelte sbagliate".