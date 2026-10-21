Uomini e Donne anticipazioni: Fabio chiude con Gemma, Giovanni balla due volte con una corteggiatrice

Nuove emozioni, confronti accesi e colpi di scena nelle anticipazioni di Uomini e Donne. Negli studi del dating show di Canale 5 è stata registrata una nuova puntata del programma condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. Al centro della registrazione, diversi sviluppi nel Trono over, con una frequentazione arrivata al capolinea e nuove conoscenze che sembrano procedere a gonfie vele. Spazio anche al Trono classico, dove non sono mancati momenti emozionanti, confronti tra il tronista e le sue corteggiatrici e un'esterna caratterizzata da una forte attrazione.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono over: Gemma chiude con Fabio, Tina attacca Marina

La puntata si apre con un acceso confronto al centro studio che coinvolge Igor, Barbara, Michela e Giovanni. La discussione nasce dagli intrecci sentimentali tra i quattro protagonisti: Barbara sta frequentando Giovanni, mentre Igor è uscito con Michela. A far discutere è soprattutto l'atteggiamento di Giovanni, che fino al giorno precedente continuava a inviare messaggi affettuosi a Michela, nonostante l'uscita con Barbara.

Proprio quest'ultima ha trascorso una serata molto piacevole con Giovanni, prima al cinema e poi in hotel, dove tra i due ci sono stati abbracci e momenti di grande complicità. Anche l'uscita tra Igor e Michela è andata bene. Nonostante la delusione della dama per il comportamento di Giovanni, entrambe le coppie hanno dichiarato di trovarsi molto bene insieme e di voler proseguire la conoscenza.

Igor nuovo cavaliere del Trono Over

Si passa poi a Gemma e Fabio, protagonisti di un confronto che segna una svolta nella loro frequentazione. Il cavaliere ha lamentato la freddezza della dama, sottolineando la totale mancanza di dimostrazioni d'affetto e di contatto fisico. Anche gli opinionisti sono intervenuti, mettendo in discussione il reale interesse di Gemma nei confronti di Fabio.

Tra frecciatine e chiarimenti, la conoscenza è arrivata al capolinea. Fabio ha deciso di voltare pagina, mostrando la propria intenzione di guardare avanti e andando a ballare con un'altra dama del parterre. Un gesto che sembra mettere definitivamente fine al rapporto con Gemma.

Buone notizie, invece, per Ignazio e Chiara, che hanno raccontato di essersi trovati molto bene durante la loro uscita. La dama ha spiegato di non essere stata conquistata inizialmente dall'aspetto fisico del cavaliere, ma di aver apprezzato soprattutto il suo carattere. Chiara ha descritto Ignazio come un uomo buono e genuino, lasciando intendere di voler continuare a conoscerlo.

Il cavaliere Fabio

Infine, spazio a Marina e Oscar, che hanno raccontato in studio come sono andati i giorni trascorsi insieme. La coppia è finita nel mirino di Tina Cipollari, che ha attaccato duramente Marina, accusandola di non essere realmente coinvolta sentimentalmente. L'opinionista ha anche previsto per Oscar un epilogo simile a quello già vissuto con Antonino, alimentando ulteriormente il confronto in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico: Giacomo si emoziona con Martina, attrazione con la corteggiatrice brasiliana

Per quanto riguarda il Trono classico, si parte da Giacomo Vacalebre, che dopo la precedente registrazione ha raggiunto in camerino Martina, la corteggiatrice bionda. La loro esterna è stata particolarmente intensa e toccante: la ragazza si è aperta con il tronista, raccontandogli della scomparsa della madre e delle responsabilità che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Al rientro in studio, dopo aver commentato quanto accaduto, è nata una discussione tra Giacomo e Alessandra. La corteggiatrice ha chiesto spiegazioni al tronista per non essere stata portata in esterna, soprattutto considerando che i due non si vedevano da diversi giorni. Giacomo ha risposto con schiettezza, spiegando di seguire semplicemente ciò che sente in quel momento e di comportarsi in base alle proprie sensazioni.

Il tronista Giacomo Vacalebre

Era presente in puntata anche Martina Calabrò, la non scelta di Ciro Solimeno nella precedente stagione del dating show, che Giacomo avevafatto scendere in studio nell'ultima registrazione. La ragazza, tuttavia, non è intervenuta durante la puntata.

Si passa poi a Giovanni Grazioso, protagonista di un'uscita a base di pizza con la corteggiatrice brasiliana. Tra i due sembra esserci una forte attrazione e il tronista è apparso particolarmente coinvolto, cercando spesso il contatto fisico e abbracciando la ragazza durante l'esterna.

In studio, la corteggiatrice ha voluto precisare che tra loro non c'è stato soltanto contatto fisico: i due hanno parlato a lungo anche delle rispettive personalità e del proprio carattere. L'intesa, però, è apparsa evidente anche nei momenti più romantici. I due si sono infatti alzati a ballare per ben due volte, restando molto vicini.