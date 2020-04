Universal e LEGO stringono un nuovo accordo per la produzione di film

Universal e LEGO Group hanno annunciato di aver stretto un nuovo accordo, della durata di cinque anni, che prevede la realizzazione di film.

Le due società collaboreranno per sviluppare, produrre e distribuire nuovi progetti basati su idee originali legate al colorato mondo dei mattoncini.

Il mondo della LEGO era inizialmente in mano alla Warner Bros che, tuttavia, ha lasciato scadere l'accordo che aveva stretto con la società non riuscendo a rispettare i termini previsti e non producendo un lungometraggio nelle tempistiche previste.

Universal ha quindi preso il controllo del marchio, proseguendo una collaborazione nata in occasione di Jurassic World con la miniserie LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar e la serie Jurassic World: The Secret Exhibit.

The Lego Movie, arrivato nelle sale nel 2014, aveva conquistato i box office e aveva poi ottenuto un sequel e i due spinoff Lego Batman - Il film e Lego Ninjago - Il film. I progetti avevano incassato in totale oltre 1.1 miliardi di dollari.

Donna Langley, a capo di Universal Filmed Entertainment Group, ha dichiarato: "Poter collaborare con un brand così iconico che rimane rilevante e in costante evoluzione permette di avere grande creatività nella narrazione. Siamo elettrizzati nel costruire il prossimo capitolo dei film LEGO insieme con Jill Wilfert e il team LEGO mentre continuano a ispirare curiosità e innovazione".