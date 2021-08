Una Stubbs è morta a 84 anni, aveva interpretato Mrs Hudson nella serie Sherlock

Una Stubbs è morta all'età di 84 anni il 12 luglio a Edimburgo, come conferma la famiglia dell'attrice, recentemente interprete di Mrs Hudson nell'acclamata serie Sherlock.

Un comunicato dichiara: "Mamma è morta in pace, circondata dalla sua famiglia, a Edimburgo. Chiediamo nel momento più difficile e triste il rispetto per la nostra privacy e la vostra comprensione".

Confermando la morte di Una Stubbs, il suo agente ha aggiunto: "Siamo incredibilmente tristi nell'aver perso non solo una meravigliosa attrice, la cui carriera sullo schermo e teatrale è durata oltre 50 anni ed è stata incredibilmente variegata - da Till Death Us Do Part a Sherlock fino alle memorabili performance nella West End sul palco dell'Old Vic, Donmar Wahrehouse, Sheffield Crucible e National Theatre - ma anche un'amica divertente, elegante, piena di stile e grazia, gentile e costante. Era un'artista incredibilmente rispettata e le sue opere sono state molto apprezzate. Ci mancherà enormemente e la ricorderemo sempre".

Steven Moffat, showrunner di Sherlock, ha scritto su Instagram ricordando "il cuore e l'anima della serie": "Si è spenta la luce più amorevole di Baker Street. Che donna, che talento, che stella! E la persona più gentile, buona, divertente che possiate incontrare".

La carriera di Una Stubbs è iniziata negli anni '60 e il successo è poi arrivato con il film Summer Holiday, con protagonista Cliff Richard, e la serie Till Death Do Us Part, in cui ha interpretato Rita Rawlings.

I fan di tutto il mondo la ricordano però per la parte di Mrs Hudson nelle avventure di Sherlock Holmes e del Dottor Watson interpretate da Benedict Cumberbath e Martin Freeman.