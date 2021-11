Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo a Umberto Bindella per la scomparsa di Sonia Marra

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:35, con l'undicesima puntata della nuova stagione, che si occuperà del processo a Umberto Bindella per la scomparsa di Sonia Marra.

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della decima puntata il processo a Umberto Bindella, maggiore sospettato per la scomparsa di Sonia Marra.

In continuità con l'appuntamento della scorsa settimana, la trasmissione di Rai3 torna sul caso di Sonia Marra, una ragazza come tante, studentessa fuori sede a Perugia, la cui sparizione, il 16 novembre del 2006, può essere spiegata solo con l'omicidio, come crede la sua famiglia.

La procura è convinta che il responsabile sia Umberto Bindella, l'uomo di cui si era innamorata, ma che in aula smentisce di aver mai avuto rapporti profondi con la giovane.

La Corte d'Assise di Perugia dovrà vagliare gli indizi, le ipotesi, e anche le false piste che questo caso misterioso ha disseminato nel corso del tempo.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.