Un giorno in pretura: stasera su Rai3 la morte di Dj Fabo

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura: argomento della tredicesima puntata sarà la morte di Dj Fabo, avvenuta tramite suicidio assistito il 27 febbraio del 2017.

Prima che il Parlamento italiano approvasse la legge sul biotestamento, il tribunale di Milano processava Marco Cappato, esponente del Partito Radicale impegnato nei diritti civili, con l'accusa di aver rafforzato e agevolato l'intento suicidario di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo.

Il 25 febbraio del 2017 Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano a morire in una clinica svizzera, la Dignitas.

Un giorno in pretura seguirà il racconto drammatico e sconvolgente sul perché un uomo sceglie di morire. Un racconto fatto dalle persone che più l'amavano e che gli erano vicine, la madre e la fidanzata. Un racconto in cui la morte è vista come una liberazione e una vittoria.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura è visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.