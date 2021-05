Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il delitto di Chiaia

Un giorno in pretura 2021 torna stasera su Rai3, alle 00:35, con la seconda puntata dedicata all'omicidio di Vittorio Materazzo, caso conosciuto come il delitto di Chiaia.

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura 2021: al centro della seconda puntata il delitto di Chiaia. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Sono le 7 di sera del 28 novembre 2016 in un quartiere della buona borghesia napoletana, Vittorio Materazzo, ingegnere di 51 anni, sta facendo ritorno a casa dopo una lunga giornata di lavoro quando viene assassinato brutalmente sotto casa. Non un delitto comune, ben 40 coltellate inferte sul corpo dell'uomo su un marciapiede davanti a testimoni oculari.

Dell'omicidio viene subito incolpato Luca Materazzo, il fratello più giovane di 15 anni, che nel mese di novembre fa perdere completamente le sue tracce: i reperti finiti sul tavolo della scientifica - due coltelli da sub e degli abiti sporchi - l'avrebbero inchiodato.

La Corte di Assise di Napoli viene chiamata a fare luce su questo omicidio che ha sconvolto un'intera città quando, nel gennaio del 2018, Luca viene intercettato in Spagna e condotto in Italia, dove ad attenderlo c'è la condanna all'ergastolo in via definitiva.

La partita, però, sembra non essere ancora chiusa del tutto "per via delle condizioni psichiche gravemente compromesse" dell'imputato.

