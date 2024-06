Un cuore grande così, il cinema di animazione di Isao Takahata: il libro sul maestro è in sconto su Amazon

L'animazione giapponese è costellata di nomi riconosciuti in tutto il mondo. Si tratta di autori che non hanno solamente realizzato opere iconiche e immortali, trasformando la stessa arte in materiale fruibile per le masse e gli appassionati. Fra questi troviamo sicuramente Isao Takahata. La sua carriera, pur non essendo tradizionale nel porsi e svilupparsi, lo ha visto creare e tratteggiare alcune delle storie più celebri, citate e studiate nel settore in questione, passando dalla serialità del piccolo schermo, ad alcuni veri e propri capolavori realizzati con lo Studio Ghibli insieme a collaborazioni con l'amico e collega Hayao Miyazaki.

Un autore dal peso così grande ha richiamato, ovviamente, un certo tipo di attenzione su di sé e sul proprio lavoro.

Un manuale irrinunciabile per gli appassionati di Isao Takahata

Scritto da Mario Angelo Rumor, edito da MVM Factory (1 aprile 2018) e con la prefazione di Michel Ocelot, Un cuore grande così. Il cinema di animazione di Isao Takahata si presenta con un totale di 368 pagine e copertina flessibile. Concentrandosi sulla storia di un autore fondamentale nella storia dell'animazione mondiale, il testo ne mette in luce il lavoro e il percorso artistico attraverso testimonianze, aneddoti e curiosità raccolte dallo stesso scrittore, che concentra i propri sforzi in una ricostruzione quanto più approfondita.

Un saggio da avere praticamente a tutti i costi sia che siate appassionati del lavoro di Isao Takahata, che del personaggio, dell'uomo oltre l'animazione che lo ha reso celebre in tutto il mondo.