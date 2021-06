Ultima gara: il film con Raoul Bova, Manuel Bortuzzo e Massimiliano Rosolino stasera su Canale 5

Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino sono i protagonisti di Ultima gara, il docu-film in onda stasera su Canale 5 alle 21:20 in prima visione assoluta.

La storia è quella di cinque uomini accomunati da una passione, il nuoto, e da una sfida: battere in staffetta il record del mondo categoria master. Attraverso scene di vita quotidiana e momenti più onirici, il film racconta le vite dei suoi protagonisti, intrecciate all'interno di un'unica avventura: quella in cui Bova li ha coinvolti. Il nuoto diventa dunque una metafora della vita stessa, uno sport vissuto come passione, disciplina, gioco di squadra, rispetto del prossimo e fiducia in sé stessi. La strada per raggiungere l'obiettivo è in salita. L'ombra di un crimine potrebbe distruggere i sogni di uno di loro, il più giovane, Manuel Bortuzzo. Saranno la solidarietà e l'amicizia a fare in modo che lo sport possa prevalere sul dramma e che i sogni dei cinque atleti possano concretizzarsi in realtà.

Ultima gara, le cui riprese sono durate ben 2 anni, è co-diretto da Marco Renda e dallo stesso Raoul Bova, impegnato qui anche come soggettista, sceneggiatore, produttore e, naturalmente, interprete.