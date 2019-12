Tutti i personaggi famosi morti nel 2019

Quest'anno ha portato via con sé moltissime personalità dello spettacolo, dalla tv alla musica al cinema, e noi di Movieplayer abbiamo voluto rendere omaggio molti dei volti noti che ci hanno lasciato con un video che raccoglie i personaggi famosi morti nel 2019, da Luke Perry a Nadia Toffa e Andrea Camilleri.

Già a inizio anno sono venute a mancare diverse personalità del piccolo e grande schermo, lasciando il segno negli spettatori. A febbraio Albert Finney, uno dei volti di Hercule Poirot e nominato all'Oscar 7 volte, ci ha lasciati a causa di un'infezione toracica. Poco dopo ci ha salutati Bruno Ganz, volto di tantissime pellicole di culto come Il cielo sopra Berlino o La caduta, e Stanley Donen, storico regista di Cantando sotto la pioggia, uno dei film più amati della storia del cinema americano. A marzo Luke Perry è venuto a mancare in seguito a un grave ictus che lo aveva colpito nella sua casa a Sherman Oaks.

Nell'estate si è spento il grande Andrea Camilleri, storico intellettuale creatore del commissario Montalbano, capace di vendere oltre 10 milioni di copie e essere tradotto in almeno 120 lingue. Nadia Toffa, uno dei volti de Le Iene, ha perso la sua battaglia col cancro lo scorso agosto, mentre in questo finale di 2019 è stato il momento di Shelley Morrison, storico volto di Rosario nella sit-com Will & Grace, oltre alla Sue Lyon di Lolita.

Come sempre, anche quest'anno salutiamo tante personalità del cinema, tra attori, attrici, registi e caratteristi. Ma abbiamo voluto rendere omaggio anche a personaggi al di fuori del grande schermo, come Marie Fredriksson, l'indimenticabile voce del gruppo Roxette, e il volto dei Prodigy Keith Flint; lo scrittore Luciano De Crescenzo, la scrittrice Rosamunde Pilcher e lo stilista iconico Karl Lagerfeld.

Ecco il video: