Trappola Mortale: i ragazzi nella grotta, il documentario shock stasera su National Geographic

National Geographic ripercorre l'incredibile operazione di salvataggio dei 12 ragazzi rimasti intrappolati in una caverna in Thailandia in Trappola Mortale, dalle 20:55!

Il 23 giugno 2018, 12 giovani giocatori di una squadra locale e il loro allenatore decidono di esplorare il sistema di grotte Tham Luang in Thailandia. Ha inizio in quel momento una storia che terrà il mondo con il fiato sospeso con una delle più imponenti attività di recupero mai messe in atto. Serviranno infatti 18 giorni, 17 speleologi subacquei, 200 bombole d'ossigeno, 1460 metri di cavi, 10mila volontari provenienti da 20 Paesi diversi e purtroppo la morte di un soccorritore, per riportare in salvo i ragazzi.

Con la regia del premio Oscar Kevin Macdonald (Un giorno a settembre) questo documentario racconta con interviste esclusive e immagini inedite il coraggio dei soccorritori ma anche la dedizione di una comunità che non ha mai smesso di sperare e che molti sacrifici ha fatto per riportare al sicuro i suoi ragazzi. Scopriremo come la grotta si sia riempita d'acqua e come i ragazzi siano riusciti a trovare un punto dove mettersi in salvo. Attraverseremo insieme ai soccorritori gli spazi angusti e i punti più impervi e con loro ci immergeremo nelle acque torbide. Vivremo attraverso le loro parole le difficoltà delle operazioni di recupero, dalla necessità di sedare i ragazzi durante il salvataggio al pericolo di perdersi nell'oscurità più completa della grotta.