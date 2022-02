Tony Fuochi: morto il doppiatore di Dragonball e Super Mario

Tony Fuochi, ex speaker di Radio Padova e doppiatore di Super Mario, de lo Stregone del Toro in Dragonball e Phoenix ne I Cavalieri dello Zodiaco, è morto ieri sera a 67 anni a causa del Covid. A diffondere la notizia è stato, tra gli altri, Yamato Video, che sui propri social media ha dato l'ultimo saluto all'artista italiano.

Fuochi si è spento intorno alle 19 del 14 Febbraio 2022 presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di via Giustiniani, dove era stato ricoverato il 12 gennaio a causa del virus. Prima del ricovero presso il noto ospedale il doppiatore italiano aveva passato più di un mese in un reparto di rianimazione.

Tony, divenuto famoso negli anni 80 come la "voce della notte di Radio Padova", aveva doppiato svariati personaggi del mondo dell'animazione tra cui Lo Stregone del Toro in Dragon Ball, Z e Dragon Ball GT, House di Scuola di Polizia, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokémon, Zodd nella prima trasposizione animata di Berserk, Gol D. Roger in One Piece.

Tony Fuochi, oltre al mondo della radio e della televisione, era molto celebre anche nell'universo dei videogame per aver prestato la sua voce ad Efesto di "God of War 3″, a Master Yi nel gioco free-to-play della Riot "League of Legend", a Kleiver in "Jak 3", a Samael e Arso Consiglio in "Darksiders" ed a Samael e Padre Corvo in "Darksiders 2".