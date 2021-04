Tommaso Zorzi parte per l’Isola dei Famosi? La proposta di Iva Zanicchi

Tommaso Zorzi si trasferisce sull'Isola dei Famosi? La bizzarra proposta è arrivata da Iva Zanicchi che, nel corso del punto Z, ha detto che vorrebbe il suo collega opinionista in Honduras per risollevare gli ascolti e pungolare i naufraghi.

Nei giorni scorsi, Iva Zanicchi ha dimostrato di non avere molta stima dei naufraghi del reality del quale è opinionista insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La cantante durante un'intervista a Casa Chi ha detto "i naufraghi non valgono una cippa, questi qui dell'Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino".

Iva Zanicchi è stata ospite del Punto Z, il programma settimanale condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play. Iva, su richiesta del suo 'collega opinionista', ha dato il voto ad alcuni naufraghi affibbiando un 2 a Gilles Rocca, sottolineando che Valentina Persia ha perso qualche punto e che Awed è troppo magro "ha perso il suo spirito, gli farei mangiare uno gnocco fritto".

Dopo aver rivelato che Ubaldo Lanzo è il suo naufrago preferito, Iva ha fatto una proposta che in un primo momento ha fatto sprofondare nella poltrona Zorzi. "Io propongo alla direzione Mediaset e ai vertici di mandare almeno una settimana Zorzi sull'Isola dei Famosi", ha detto Iva che ha specificato che la presenza di Zorzi in Honduras sarebbe utile per lo share ma servirebbe soprattutto a ravvivare i naufraghi. "Vai che tiri su gli ascolti. Io l'ho già buttata lì. Ma sai che se vai tu sull'isola ti diverti e li strapazzi tutti".

Dopo il primo no Tommaso è stato al gioco di Iva e ha risposto: "Non dirlo che magari ti ascoltano. Magari una settimana. Dato che ora entra un mio carissimo amico Ignazio Moser e sapendo che c'è lui potrei andare". La Zanicchi ha concluso dicendo che stasera ne parlerà agli autori: "Io lavoro ai fianchi di Ilary e Cenci e dei capi. Tu non sai niente, non dire niente a nessuno ed io da domani comincio a buttare l'amo".