Tom Wilkinson è morto, la star di Full Monty e Michael Clayton aveva 75 anni

Tom Wilkinson è morto improvvisamente nella giornata del 30 dicembre 2023 mentre si trovava nella sua casa.

La notizia è stata data da un portavoce dell'attore britannico, conosciuto in tutto il mondo per i suoi ruoli in Full Monty - Squattrinati organizzati e Michael Clayton, a nome della famiglia.

La vita dell'attore britannico

Snowden: Tom Wilkinson in una scena del film

Il comunicato ufficiale dichiara: "È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente nella sua casa il 30 dicembre. La moglie e la sua famiglia erano con lui. La famiglia chiede privacy in questo momento."

L'attore britannico era nato a Wharfedale il 5 febbraio 1948 da una famiglia di contadini e, dopo alcuni anni trascorsi in Canada, è tornato in Gran Bretagna, dove si è laureato in letteratura inglese e americana all'Università del Kent di Canterbury e ha studiato alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Dopo varie esperienze a teatro e in tv, Wilkinson ha raggiunto la popolarità mondiale con la commedia Full Monty, conquistando anche un premio Bafta per la sua interpretazione. Tom ha poi ripreso il ruolo di Gerald, a distanza di 26 anni, in occasione della serie prodotta per Disney+.

Il ricordo di Clooney

Tom Wilkinson con George Clooney in una scena di Michael Clayton

In carriera ha ricevuto in totale sei nomination ai Bafta, vincendone uno, e due nomination agli Oscar, grazie alle interpretazioni nei film Michael Clayton e In The Bedroom. Wilkinson ha inoltre vinto un Golden Globe e un Emmy.

Tra i tanti progetti in cui ha recitato, per il cinema e la tv, ci sono Ragione e sentimento, Belle, Rush Hour, Batman Begins, RocknRolla, The Exorcism of Emily Rose, Il patriota, Il debito e Little Boy. Tra i premi conquistati anche un Emmy per la parte del politico Benjamin Franklin nella miniserie John Adams, e una nomination agli Emmy per il ruolo del padre di John F. Kennedy, Joe, nella serie The Kennedys.

George Clooney, con cui ha recitato nel thriller Michael Clayton, ha dichiarato: "Tom migliorava ogni progetto. Rendeva ogni attore migliore. Era la personificazione dell'eleganza e mancherà molto a tutti noi".