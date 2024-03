Thomas Vinterberg dirige l'adattamento tv del libro I fratelli Cuordileone

Lo studio indipendente Media Res (The Morning Show) ha ingaggiato il regista premio Oscar Thomas Vinterberg (Un altro giro) per guidare l'adattamento televisivo del romanzo fantasy per bambini di Astrid Lindgren, "I fratelli Cuor di Leone".

Il cineasta danese dirigerà la serie per famiglie, di cui sarà co-sceneggiatore insieme al drammaturgo Simon Stephens (Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte), vincitore di Tony e Olivier Award. Entrambi saranno produttori esecutivi, insieme a Michael Ellenberg, Lars Blomgren e Lindsey Springer di Media Res, oltre a The Astrid Lindgren Company. Lo sviluppo del progetto inizia questo mese.

I dettagli del libro

I fratelli Cuordileone, della celebre autrice svedese di classici per bambini come Pippi Calzelunghe, Emil e Karlsson sul tetto, è un racconto di formazione che si inserisce in un'epica storia di avventura fantasy.

Il romanzo, pubblicato nel 1973, racconta la storia di due fratelli - Karl e Jonathan Lion - che lasciano il mondo naturale e intraprendono l'avventura della loro vita nella mitica terra di Nangiyala. La saga di Lindgren esplora i temi classici dell'amore e della perdita, della paura e del coraggio, della tirannia e della ribellione, mentre i fratelli devono maturare rapidamente per eludere, scoprire e sconfiggere le forze oscure e mistiche che minacciano di terrorizzare la brava gente della Valle della Rosa Selvatica.

I fratelli Cuordileone ha formato milioni di ragazzi in Scandinavia, Europa e oltre, compreso Vinterberg, che ha dichiarato: "I fratelli Cuordileone è forse l'eredità culturale più importante della generazione dei miei genitori. È una pietra miliare della mia infanzia, che risplende vivida nella mia memoria. Il progetto è una grande responsabilità e, allo stesso tempo, un sogno che si avvera: creare una serie basata su questo immenso e commovente racconto e, in questo modo, contribuire a trasmetterlo alla generazione dei miei figli".