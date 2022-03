The Quarry è il nuovo teen horror a scelte multiple in uscita per le principali console

The Quarry è il nuovo teen horror a scelte multiple in uscita su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC; il videogame è stato creato dagli stessi autori di Until Dawn.

The Quarry è il nuovo teen horror a scelte multiple in uscita su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il videogame è stato creato da 2K e Supermassive Games, gli stessi autori di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology, con cui condividerà il medesimo gameplay.

The Quarry racconta la storia di nove animatori adolescenti del campo estivo di Hackett's Quarry. Il cast è composto da diverse celebrità di Hollywood tra cui David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens) e Lin Shaye (Insidious). Dopo una notte di bevute, i ragazzi finiscono al centro di un vortice di eventi terrificanti. Battute amichevoli e flirt lasciano velocemente il posto a decisioni ben più importanti che riguardano la vita e la morte. Nel frattempo, il rapporto di amicizia tra loro inizia a sgretolarsi sotto la tensione di scelte sempre più complesse. Come nei precedenti giochi dello studio, tutti i personaggi vivranno o moriranno a seconda delle scelte del giocatore, che potrà vivere l'avventura da solo o in compagnia di un massimo di sette amici.

In questa notte da incubo trovano spazio mutilazioni, omicidi e aggressioni di pazzi assassini e creature oscure. The Quarry debutterà il 10 giugno prossimo su console e PC, e i preorder sono aperti in questo momento su tutte le piattaforme. Chi lo desidera può anche acquistare il gioco e goderselo come film: tra i livelli di difficoltà, infatti, c'è anche una modalità che permette di vivere l'esperienza riducendo al minimo gli input del giocatore.

Multiplayer ha raccontato in esclusiva italiana l'anteprima di The Quarry. Will Byles ha rivelato tutti i segreti (o quasi!) dell'erede di Until Dawn nonché primo gioco horror pubblicato da 2K Games.