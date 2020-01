The Prince: la famiglia reale britannica protagonista della nuova comedy animata

La famiglia reale britannica sarà al centro della nuova serie animata The Prince, ideata da Gary Janetti per HBO Max.

La famiglia reale britannica sarà al centro della divertente serie animata intitolata The Prince, prodotta per HBO Max e ideata da Gary Janetti.

Il produttore ha ideato il progetto ispirandosi al suo popolare account Instagram, con quasi un milione di follower, in cui ironizza sui nobili usando le immagini del principe George, il figlio del Principe William e della Principessa Kate e futuro re.

The Prince avrà nel suo cast di doppiatori Gary Janetti nel ruolo di George, Orlando Bloom che sarà Harry, Condola Rashad nella parte di Meghan Markle, Lucy Punch che interpreterà Kate Middleton, Tom Hollander nel doppio ruolo del Principe Filippo e del Principe Carlo, Alan Cumming che sarà il maggiordomo Owen, Frances de la Tour nei panni della regina Elisabetta II e Iwan Rheon che darà voce al Principe William.

La serie viene descritta come una prospettiva satirica alla vita del Principe George, il più giovane erede al trono britannico. Le puntate mostreranno la sua infanzia alle prese con le 775 stanze di Buckingham Palace, i corgi della sovrana, la scuola frequentata insieme ai bambini borghesi, e i problemi della famiglia. Nelle puntate apparirà anche la sorellina Charlotte.

La serie è stata ideata per HBO Max e dovrebbe essere modificata in parte per parlare di Megxit, l'uscita dalla famiglia reale di Meghan e Harry.