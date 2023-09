The Naughty Nine: Danny Glover è Babbo Natale nel nuovo film Disney

Disney Channel ha diffuso in streaming il trailer di The Naughty Nine, film a tema natalizio che vede Danny Glover nei panni di Babbo Natale.

Il film, che rientra nel genere dei film di rapina ma con dei protagonisti più piccoli, è stato descritto come una sorta di "Ocean's Eleven al Polo Nord", ma invece di mettere a segno una rapina ai casinò di Las Vegas, questa banda di disadattati si intrufola al Polo Nord per prendere i regali che Babbo Natale (Danny Glover) non è riuscito a consegnare.

Il film segue il bambino di quinta elementare Andy (Winslow Fegley di 8-Bit Christmas), che nel corso dell'anno ha combinato qualche guaio. Quando la mattina di Natale arriva il momento in cui Andy viene respinto da Babbo Natale, si rende conto di essere sulla lista dei cattivi. Sentendosi ingiustamente denigrato, Andy mette insieme una squadra di amici "cattivi" per organizzare un'elaborata rapina per ottenere i regali che lui e gli altri ritengono di meritare. Tuttavia, durante la ricerca dei regali, la banda scopre che il modo migliore per uscire dalla lista dei cattivi è reindirizzare i loro talenti unici per il bene invece che per compiere malefatte.

The Naughty Nine, in uscita il 22 novembre, è diretto da Alberto Belli e scritto da Jed Elinoff e Scott Thomas, che sono produttori esecutivi insieme a Suzanne Todd. Questa è la seconda commedia natalizia della Disney di questo inverno: Dashing Through the Snow, con Chris "Ludacris" Bridges e Lil Rel Howery, arriverà su Disney+ sempre a novembre.