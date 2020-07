The Last of Us in stile Studio Ghibli: l'artista Mincho ridisegna i personaggi

Diamo uno sguardo a Joel ed Ellie, protagonisti di The Last of Us ridisegnati col tratto gentile di Mincho, ispiratosi allo stile dello Studio Ghibli.

L'artista visivo giapponese Mincho ha riproposto i personaggi del popolare videogame The Last of Us utilizzando uno stile grafico che ricorda molto da vicino quello dello Studio Ghibli.

Il risultato è stato pubblicato sull'account Instagram theminchodan in cui possiamo apprezzare il nuovo look di Joel e Ellie, anche nella versione adulta del seguito, The Last of Us 2, uscito a giugno.

Dopo aver conquistato l'interesse di tanti appassionati di videogame e non solo, The Last of Us si prepara ad approdare sul piccolo schermo: facciamo il punto sulle novità della serie ispirata a The Last of Us che sarà prodotta da HBO e vedrà la firma dell'autore del videogame, Neil Druckmann.

The Last of Us, che ha debuttato nel 2013, racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale. Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.