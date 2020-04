The Haunted: il trailer del thriller sovrannaturale

The Haunted, di cui online è stato condiviso il primo trailer, è il film horror con protagonista la giovane attrive Sophia Stevens in arrivo il 22 maggio dopo essere stato presentato in alcuni festival. Il video mostra l'arrivo della protagonista in una casa piena di segreti e le terrificanti esperienze sovrannaturali vissute all'interno dell'edificio.

Il thriller a tinte horror è scritto e diretto da David Holroyd (Waterloo Road) e racconta la storia di una ragazza che arriva in una casa isolata per un turno di notte. Emily (Sophie Stevens) si ritrova così da sola ad affrontare un terrificante spirito in cerca di vendtetta.

Nel cast ci sono anche Kirstie Steele (Waterloo Road, The Syndicate), Ray MacAllan (Freak of Nurture, Hollyoaks), Maggie Daniels (Vanity Fair, Pennyworth), Virginia Denham (London's Burning, Bugs), e Nick Bayly (Emmerdale, Vol-au-vent).

La produzione è stata curata da Crispin Manson (Jack of Diamonds) e Matthew Stradling (Framed).