The Flash: una scultura mostra il volto di Michael Keaton nei panni di Batman (FOTO)

Una scultura realizzata da ReevzFX ha mostrato il volto del 70enne Michael Keaton nei panni di Batman in The Flash di Andy Muschietti, come potete vedere nelle foto qui sotto.

Come riportato da Screen Rant, lo scultore e propmaker ReevzFX si è dilettato sull'ipotetico aspetto che Michael Keaton avrà nei panni di Batman in The Flash. Si tratta pur sempre della realizzazione di un fan ma, nonostante questo, la scultura potrebbe davvero avvicinarsi all'aspetto reale che avrà il protagonista di Birdman.

Michael Keaton ha vestito i panni di Batman in Batman e Batman - Il Ritorno, diretti entrambi da Tim Burton nel 1989 e 1992. L'attore avrebbe potuto recitare anche in Batman Forever nel 1995 ma ha declinato l'offerta - il ruolo sarebbe andato a Val Kilmer.

A quanto pare, in The Flash il personaggio interpretato da Ezra Miller incontrerà i cavalieri oscuri portati sullo schermo da Michael Keaton e Ben Affleck. Diretto da Andy Muschietti e scritto da Christina Hodson, il progetto è basato sulla storyline Flashpoint. Il primo trailer del film ha presentato il personaggio di Batman soltanto di spalle - tale scelta potrebbe presagire la volontà di Muschietti di utilizzare il de-aging digitale sul volto di Keaton.

Mentre i fan sperano che l'attore possa interpretare un Batman anziano, il de-aging è una tecnologia ampiamente utilizzata dal Marvel Cinematic Universe che, ad esempio, ha consentito ad Alfred Molina e a Willem Dafoe di tornare a interpretare i due villain protagonisti di Spider-Man: No Way Home.

The Flash sarà distribuito nei cinema statunitensi a novembre 2022.