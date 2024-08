The Faraway Tree: una star di Dune si unisce al cast del film tratto dai racconti di Enid Blyton

Novità importante per il cast di The Faraway Tree, adattamento cinematografico dell'omonima saga classica per bambini di Enid Blyton, che può già contare nel cast la presenza della star di The Amazing Spider-Man Andrew Garfield e la star di The Crown Claire Foy.

Un altro nome illustre si aggiunge alla lista degli attori che parteciperanno al progetto per il grande schermo che verrà diretto da Ben Gregor e adattato da Simon Farnaby, autore anche di altri lavori per ragazzi come Wonka e Paddington.

Dall'universo di Dune

La new entry è Rebecca Ferguson, scelta per il ruolo di Dame Snap, una terrificante direttrice e villain della magica avventura familiare raccontata nelle opere di Blyton:"Rebecca è una presenza imponente sullo schermo, una delle migliori attrici della sua generazione e sarà un'aggiunta elettrizzante al nostro film" ha dichiarato il regista.

Primo piano di Rebecca Ferguson in Florence

Il film segue le vicende di Polly e Tim Thompson, interpretati da Foy e Garfield, e i loro tre figli Beth, Joe e Fran, in seguito al forzato trasloco nella remota campagna inglese. I bambini scoprono un albero magico che li trasporta in terre fantastiche e li introduce ad una serie di personaggi straordinari.

Nel cast sono inclusi anche Nicola Coughlan, Nonso Anozie, Jessica Gunning, Lenny Henry, Simon Russell Beale, Michael Palin e Jennifer Saunders. I piccoli Thompson saranno interpretati da Delilah Bennett-Cardy, Billy Gadsdon e Phoenix Laroche. Rebecca Ferguson è particolarmente impegnata in questo periodo; oltre alla seconda stagione della serie Silo su Apple TV+, ha appena terminato di girare il film di fantascienza Mercy con Chris Pratt e si sta preparando a recitare nel film di Peaky Blinders e nel prossimo lungometraggio di Kathryn Bigelow.

In Dune - Parte 2, Rebecca Ferguson è tornata ad interpretare Lady Jessica dopo aver partecipato anche al primo film. Tra i film ai quali ha partecipato negli ultimi anni spiccano Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno e Doctor Sleep.