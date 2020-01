The Falcon and The Winter Soldier: ecco quando potrebbe uscire la serie su Disney+

Disney+ avrebbe fissato la première di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Marvel, per la prossima estate.

Dopo il successo di The Mandalorian, Disney+ ha in programma altre serie come The Falcon and The Winter Soldier, che secondo quanto riporta Deadline, sarebbe in uscita ad agosto. Del cast della serie Marvel farà parte anche Noah Mills.

"I dettagli specifici della trama, così come altri ruoli, sono tenuti strettamente nascosti. Disney ha rifiutato di commentare. La serie, prodotta da Malcolm Spellman, è prevista in anteprima su Disney+ ad agosto" si legge dal report.

Finora non sono stati avvistati commenti in merito da parte di Marvel Studios e Disney, e sinora era stato semplicemente preannunciato che lo show avrebbe debuttato in autunno. Al momento The Falcon and the Winter Soldier è nel pieno della produzione e della fase di riprese, quindi ulteriori dettagli potrebbero essere forniti nelle prossime settimane.

The Falcon and The Winter Soldier vedrà protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno.