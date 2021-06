The Deep House: l'horror girato sul fondo di un lago sarà distribuito da Blumhouse

The Deep House, un horror incentrato su una casa infestata adagiata sul fondo di un lago, diretto dai registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury è stato acquisito da Blumhouse e arriverà sulla piattaforma Epix.

Il duo di registi francesi, meglio conosciuti per Livid e Leatherface, hanno deciso di tuffarsi nell'horror acquatico con il loro nuovo film che, secondo Variety, è stato appena acquisito da Blumhouse, che programmerà la premiere della pellicola sulla piattaforma EPIX. Nessuna data di uscita ufficiale è ancora stata annunciata.

La pellicola segue le vicende di due YouTuber, specializzati in video di esplorazione subacquea, che decidono di fare alcune immersioni in un remoto lago francese dove, inaspettatamente, scoprono una spaventosa casa immersa nelle acque profonde.

Quella che inizialmente sembrava una scoperta unica si trasforma presto però in un incubo quando i due capiscono che la casa è stata teatro di crimini atroci. Intrappolati, con le loro riserve di ossigeno pericolosamente in caduta, Tina e Ben (interpretati da Camille Rowe e James Jagger) si rendono conto che il peggio deve ancora venire: non sono soli in casa.