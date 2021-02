The Bouncer - L’infiltrato: stasera su Rai4 l'action con Jean-Claude Van Damme

Stasera su Rai4, alle 21:20, torna in TV Jean-Claude Van Damme con l'action thriller The Bouncer - L'infiltrato, in onda in prima visione.

Jean-Claude Van Damme torna in TV e lo fa stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con The Bouncer - L'infiltrato, thriller d'azione, in onda in prima visione, per l'appuntamento settimanale con il cinema action.

Lukas (Jean-Claude Van Damme) è buttafuori di un nightclub che viene costretto a collaborare con la polizia infiltrandosi in una gang locale per incastrare il boss ma, così facendo, l'uomo rischia di perdere la custodia di sua figlia, una bambina di soli 8 anni.

Scritto e diretto nel 2018 dal francese Julien Leclercq, già autore dei crime d'azione L'assalto e La terra e il sangue, questo The Bouncer - L'infiltrato parla anche un po' italiano grazie alla presenza nel cast della modella e attrice romana Sveva Alviti, interprete della misteriosa Lisa Zaccherini.